全日本選手権・女子SP

フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権が19日、東京・代々木第一体育館で開幕した。女子ショートプログラム（SP）で16歳の岡万佑子（木下アカデミー）が、トリプルアクセルを決めて73.20点のハイスコアをマーク。ファンからは賛辞が相次いだ。

五輪には年齢制限で出られない16歳が、鮮烈な演技を見せた。岡は冒頭にルッツ─トーループの連続3回転を決めると、トリプルアクセルも成功。表現力でもファンを魅了した。

午後7時からのフジテレビ系の地上波中継が始まる前に披露した衝撃の演技に、X上のファンからも感嘆が漏れた。

「岡さんすごすぎてすごいしか言えなかった」

「華麗な演技に魅入ってしまった〜 3Aもさらっと決めてびっくりでした」

「岡さんの身体能力どうなってんの」

「岡万佑子選手まだジュニア！？」

「こんな素敵なジュニアの選手がいたのか」

「岡万佑子ちゃん、トリプルアクセル来た！ 長い手足が印象的に映えるかっこ良いプログラムでよかったよー！！！」

岡は2009年9月13日生まれの16歳。今季はジュニアグランプリシリーズのアンカラ大会で優勝し、全日本ジュニア選手権は2位。昨年は全日本選手権で16位に入っている。



（THE ANSWER編集部）