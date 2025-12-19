レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が１９日、都内で青学大野球部ＯＢによるトークショー「Ｄｒｅａｍ Ｌｅｇａｃｙ〜夢の継承〜」に出席。ロッテ・西川史礁（みしょう）外野手（２２）、楽天・中島大輔外野手（２４）、広島・佐々木泰内野手（２２）と会場を盛り上げた。

後輩３人から吉田への質問コーナーでは打席での待ち方について聞かれ、米国での“変化”を明かした。「ずっと小さい頃から初球が嫌で、１球目は見たいというか。１球目に振ってセカンドゴロとか引っかけるのが嫌で。カウントをつくりながらやりたかったんですけど、メジャーに行ったらどんどんストライクに投げてくるので。初球しか正直甘いところってなくて。データで見てもファーストストライクが一番打率が高いので。そこを打つというのが大事なんだなと。投手のレベルが高いので、大体ウィニングショット、三振を取れる球があるので、追い込まれたら相当厳しい。もうファーストストライクからいかないと逆にいけないという状況です。プロ野球（オリックス）の時は追い込まれても何とか対応できたのが今は厳しいので。タイプが変わりました。どんどんいくようにしています。そうしないと無理だなという感じで」と話した。

吉田はメジャー３年目の今季、昨年１０月に受けた右肩手術の影響で出遅れたこともあり、５５試合で打率２割６分６厘、４本塁打、２６打点。しかし、初出場のポストシーズンではヤンキースと対戦したワイルドカードシリーズで大暴れし、３試合で打率５割７分１厘、２打点。チームは敗退したものの、第１戦では７回１死二、三塁で代打出場し、初球を中前へ逆転２点適時打。米データサイト「オプタ・スタッツ」によると、ポストシーズンの初打席初球でチームがリードを奪う適時打を打ったのは史上初という快挙だった。