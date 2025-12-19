·§ËÜ¤Î18ºÐFW¿ÀÂå·Ä¿Í¤¬¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡Ö8Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
18ºÐ¤Ç¥É¥¤¥Ä¤ËÄ©Àï
¡¡¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ï12·î19Æü¡¢FW¿ÀÂå·Ä¿Í¡Ê¤¯¤Þ¤·¤í¡¦¤±¤¤¤È¡Ë¤¬¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ë2026Ç¯1·î1ÆüÉÕ¤Ç´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¿ÀÂå¤Ï2007Ç¯10·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢·§ËÜ¸©·§ËÜ»Ô½Ð¿È¤Î18ºÐ¡£181cm¡¢76kg¤ÎÂÎ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢ÂèÆó¤µ¤¯¤é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤«¤é·§ËÜ¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ò·Ð¤Æ2024Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¡£·§ËÜ°ì¶Ú¤Ç°é¤Ã¤¿À¸¤¨È´¤¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¡£
¡¡J2¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï2024Ç¯¤Ë19»î¹ç5ÆÀÅÀ¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï21»î¹ç8ÆÀÅÀ¤ÈÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏJ2ºÇÇ¯¾¯¥´¡¼¥ëµÏ¿¡Ê16ºÐ5¤«·î5Æü¡Ë¤ò¼ùÎ©¡£Íâ2025Ç¯¤Ë¤ÏJ2Í¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³ÆÇ¯Âå¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏU-22ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ø¤ÎÃ»´üÎ±³Ø¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Áá¤¯¤«¤éÀ¤³¦¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¿°ïºà¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¿ÀÂå¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ´¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°ÜÀÒ¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÀ¤³¦¤ÇÆ®¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£·§ËÜ°é¤Á¤Î18ºÐ¤¬¡¢²¤½£¤ÎÉñÂæ¤Ø¤ÈÂç¤¤¯±©¤Ð¤¿¤¯¡£
¡¡¿ÀÂå¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¢¥¤¥ó¥È¥é¥Ï¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤é·§ËÜ¤Ç°é¤Á¡¢10ºÐ¤Î»þ¤Ë¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ç²á¤´¤·¤¿8Ç¯´Ö¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢½õ¤±¤é¤ì¤Æ¥×¥í·ÀÌó¤äÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢·§ËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»î¹ç¤Ë½Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢²ø²æ¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤À¤µ¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤ËÇ®¤¤À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀèÇÚÊý¤ÏÁ´¤ÆËÍ¤ÎÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î°ÜÀÒ¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤·èÃÇ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ´¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°ÜÀÒ¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Áª¼ê¤ÎÌÜÉ¸¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀ¤³¦¤ÇÆ®¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£8Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë