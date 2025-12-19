◇フィギュアスケート全日本選手権第1日（2025年12月19日 東京・国立代々木競技場）

来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねて開幕し、3枠目の争いがし烈な男子SPで23年四大陸選手権覇者の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は95・65点で2位発進。初の五輪代表入りへ前進した。

序盤の4回転サルコー―3回転トーループなど全てのジャンプを成功。スピン、ステップでレベルの取りこぼしはあったが、鬼気迫る演技を完遂。演技を終えると、ど派手なガッツポーズを披露。キス＆クライで得点を確認すると、涙があふれた。「諦めずに過去一番、追い込んできた。ホッとしている」と振り返った。

演技開始2秒前にやっと吹っ切れたという。試合前には緊張を消すためにリズムゲーム「太鼓の達人」に没頭。「くるみ割り人形」の音楽に合わせてゲーム機のボタンを押し続け「フルコンボ」を達成したという。いつもは他選手の演技を見ながら準備を進め、刺激を得て自身の演技に挑むが、この日は情報を一切入れなかった。

「自分のやってきたことを信じろ！」と自らに言い聞かせてきた。涙を流したのもつかの間、20日には運命のフリーが待つ。「この喜びは1時間で忘れて、切り替えたい」と語った。