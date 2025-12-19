本並健治、「車買うぞ！」ボートレースの“的中”結果に衝撃「エグすぎるって」「脳汁やばいやろな」
サッカー解説者・タレントの本並健治（61）が17日、ボートレース公式YouTubeチャンネルでの生配信に妻で、元女子サッカー選手・タレントの丸山桂里奈（42）と出演。本並が的中させたレース結果にスタジオが騒然となった。
【動画】「住之江SGグランプリ」11レースを的中！結果に衝撃を受けた本並健治
同日に行われた「住之江SGグランプリ」の9〜12レースを予想した本並＆丸山夫妻。配信が盛り上がったのは11レース。その前の10レースも見事的中させていた本並は、この11レースで「1＝4＝6」と「2＝3＝5」の3連単ボックス各5000ポイントと予想。「何も考えてないです。直感です」と語った。
結果は、1着から5、3、2という順番に。レース中に本並が的中する可能性が見えると、出演陣は大興奮。そして、見事的中。拳を掲げ「車買うぞ！」と喜ぶ本並に対して、丸山は立ち上がって「車買わないでよ！」と訴えていた。
「2＝3＝5」の3連単の配当は680倍で、本並の記録は340万ポイントとなった。丸山が「怖い！大丈夫？」と驚がくする一方、本並は「こんなの見たことない」と語っていた。
この結果にネットでは「本並さん エグすぎるって」「これホントに凄すぎるんですけど…」「夢あるぅ」「脳汁やばいやろな」といったコメントが寄せられた。
