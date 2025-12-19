岡崎体育、体調不良のため生配信を延期「発熱と喉の痛みがある為…」「回復につとめさせていただきます」
シンガー・ソングライターの岡崎体育が19日、自身のXを更新。体調不良のためファンクラブ生配信を延期することを発表した。
【写真】ほっそり…今より10キロ痩せていてた岡崎体育のデビュー時
岡崎はマネージャーの「【お知らせ】本日このあと20時よりWallets会員様限定生配信を予定しておりましたが、岡崎体育本人に体調不良により、本日の配信を延期とさせていただく事となりました。ご予定を空けて楽しみにしてくださっていた皆様には大変申し訳ございません。延期後の配信日程に関しましては後日改めてご案内させていただきます。本人の体調を第一優先とし、休養に努めて参ります。直前のお知らせとなり、皆様にはご心配とご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い申し上げます」という投稿を引用。
「ファンクラブ生配信楽しみにしてくださっていた皆様やこの生配信のためにわざわざ予定を空けてくださっていた皆様、大変申し訳ございません」と自身の言葉で謝罪した。そして「発熱と喉の痛みがある為、生配信を延期させていただきます」と現状を報告したうえで、「回復につとめ、一刻も早く回復できるよう回復につとめさせていただきます」と結んだ。
