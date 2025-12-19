WEST. 神山智洋「これはヤバい」香りにも虜！特大サイズを購入した美容液

WEST. の神山智洋さんが、グループのYouTubeチャンネルに『WEST.【爆買い】美容男子神山がアットコスメを貸し切って買いまくり！』の動画を投稿。様々なコスメを購入する様子を公開し、試した使用感なども語ってくれました！

【関連記事】千賀健永「泡立ちも良くて」毛穴ケアに使用した酵素系洗顔料

■美容液

動画内に登場したのはこちら！

GUERLAIN/アベイユ ロイヤル ⋅ ウォータリー オイル セロム 15ml 税込8,140円（公式サイトより）

肌の引き締めやハリのあるツヤ肌へアプローチしてくれる美容液。

こちらを手の甲で試した神山さんは「うわっ！」と驚いたようにコメント。

その驚きの理由について「めちゃくちゃいい香りする」「これはヤバい、ほんまにヤバい」と想像以上の香りの良さだった様子で反応。

また整肌成分の解説についても感心したように反応し「ください！」と一番大きいサイズを購入していました！

■動画もチェック

動画内では、その他のアイテムも紹介しながらお買い物の様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。