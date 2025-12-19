『ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、TGC 広島 2025）が2025年12月6日（土）に広島グリーンアリーナにて開催され、アーティストステージに、DXTEEN、STU48、しなこ、WILD BLUE、Da-iCE、FRUITS ZIPPERが登場した。

『TGC 広島 2025』

DXTEEN、広島弁のアピールにきゅん

©ヒロマツホールディングス presents TGC 広島 2025

アーティストライブ1組目には、JO1・INIの弟分としてデビューした6人組グローバルボーイズグループ・DXTEENが登場。グループ名には“DREAM X TEEN”を表し、「夢（Dream）を目指し、一歩一歩、拡張（eXtension）・拡大（eXpand）しながら成長していく6人の青春（Teen）の無限の可能性」という意味が込められている。

デビューから1周年を迎えた昨年2024年5〜6月には初の全国ツアーを成功させ、9月には6TH SINGLE『両片想い』をリリース。オリコンデイリーシングルランキング1位を獲得した同曲と、2025年7月16日（水）にリリースし、TVアニメ『フェルマーの料理』のエンディング主題歌にも起用された『Change Over』の2曲を披露した。

広島県出身のメンバー・寺尾香信が、来年2026年1月9日（金）に予定されている東京・有明アリーナでのワンマンライブを「有明、ぶち楽しいけん、来んさいよ！待っとるけぇのぉ」と広島弁でアピールする姿もあった。

STU48、広島への思いとともに青春ソングで会場をお届け

©ヒロマツホールディングス presents TGC 広島 2025

アーティストライブ2組目には、AKB48の姉妹グループで、瀬戸内7県を中心に活動するSTU48が登場した。同グループは2025年7月、広島市より被爆80年を機に設けられた「平和文化アンバサダー」に就任。アイドルの枠にとどまらない社会的な取り組みにも注力している。さらに2025年8月からは、12thシングルを冠にした全国ツアー「STU48 LiveTour2025〜傷つくことが青春だ〜」を全国8会場で開催するなど、幅広い活動を展開している。

ステージでは、ツアータイトルにもなっている『傷つくことが青春だ』に加え、『愛の重さ』『息をする心』の全3曲を披露。エネルギッシュなパフォーマンスで会場を魅了した。

公式キャラと一緒にしなこワールド全開！

©ヒロマツホールディングス presents TGC 広島 2025

アーティストライブ3組目には、SNS総フォロワー数420万人超えのZ世代の人気クリエイターしなこが登場。カラフルな世界観を軸に、動画クリエイターとしての活動に加え、タピオカ店やスイーツのプロデュースなど幅広く活躍するしなこ。2024年3月には『しなこワールド』でアーティストデビューを果たし、ミュージックビデオは再生回数3,800万回を突破するなど、小中学生を中心に絶大な人気を集めている。

この日は、広島東洋カープの球団マスコット・スラィリーと、しなこの公式キャラクター・しなコーンもステージに登場。しなこならではのポップでカラフルな世界観をさらに盛り上げた。ライブでは2024年に発表した自身初の楽曲『しなこワールド』と、2025年10月にリリースした新曲『ユニコーンパーティ』を披露し、会場をしなこカラー一色に染めるスペシャルステージを届けた。

ツアーを走りきったWILD BLUEが2曲披露

©ヒロマツホールディングス presents TGC 広島 2025

アーティストライブ4組目には、昨年2024年9月6日（金）に1st Digital Single『WILD BLUE』でデビューを果たし、今年2025年4月2日（水）に初のフィジカル作品1st EP『POP』をリリース。同月12日（土）よりスタートした初の全国ツアー『WILD BLUE LIVE TOUR 2025［The First Light］』は全国5都市5公演の全席が完売し、9月23日（火・祝）には、結成1周年記念ライブ『WILD BLUE 1stAnniversary〜SKY VOYAGE〜』を開催した5人組ボーイズグループWILD BLUEが登場。

結成1周年記念ライブの翌日24日（水）に配信がスタートした5th Digital Single『Astrist』と、10月10日（金）に配信がスタートした6th Digital Single『君の笑顔とあの空』の2曲を披露し、ダイナミックなパフォーマンスで場内を魅了した。

Da-iCE、最新曲含む圧巻のパフォーマンスを披露

©ヒロマツホールディングス presents TGC 広島 2025

アーティストライブ5組目には、2024年にリリースした『I wonder』で、グループ史上最速でストリーミング再生数2億回を突破し、第66回日本レコード大賞「優秀作品賞」を受賞、「第75回NHK紅白歌合戦」に初出場を果たすなど注目を集める中、来年2026年1月からは全国10都市を巡るアリーナツアーや9枚目のフル・アルバム『TERMiNaL』の発売を控える5人組男性アーティストDa-iCEが登場。

大人気楽曲『I wonder』や最新曲『ノンフィクションズ』を含む豪華4曲を圧巻のパフォーマンスで、会場を熱気で包み込んだ。

紅白出場を決めた大人気アイドル・FRUITS ZIPPER

©ヒロマツホールディングス presents TGC 広島 2025

アーティストライブ6組目には、日本が誇るMADE IN JAPANのコンテンツをサポートし、世の中に新たな「アソビ」を創造するカルチャープロダクション・アソビシステムによるアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」から、「原宿から世界へ」をコンセプトに、多様なカルチャーの発信地、個性の集まるファッションの街・原宿から“NEW KAWAII”を発信するアイドルグループで、2025年5月10日（土）の神戶ワールド記念ホールを皮切りに開催された結成3周年記念ライブ「FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY 超めでたいライブ -さん-」では、グループ史上最大規模となる全3公演のチケットが即完売、2026年2月にはグループ初となるドーム公演を控える他、11月14日（金）に発表された「第76回NHK紅白歌合戦」で待望の初出場を決めたFRUITS ZIPPERが登場。

10月15日（水）にリリースした4thシングルで、TVアニメ「クレヨンしんちゃん」の新主題歌となった『はちゃめちゃわちゃライフ！』、代表曲『わたしの一番かわいいところ』を含む豪華3曲を披露した。

イベント概要

【ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要】

●日時

2025年12⽉６⽇（⼟） 開場11:30 開演13:00 終演18:00

●会場

広島県⽴総合体育館（広島グリーンアリーナ）（〒730-0011 広島市中区基町4-1）

●ゲストモデル

阿部なつき、嵐莉菜、安⻫星来、池⽥美優、⼀ノ瀬美空（乃⽊坂46）、⼊江美沙希、岡崎紗絵、梶原叶渚、加藤ナナ、茅島みずき、川⼝ゆりな、川粼桜（乃⽊坂46）、河村ここあ、⼩林由依、雑賀サクラ、さくら、櫻井優⾐（FRUITS ZIPPER）、⽥鍋梨々花、鎮⻄寿々歌（FRUITS ZIPPER）、鶴嶋乃愛、出⼝夏希、なえなの、永瀬莉⼦、なごみ、那須ほほみ、新沼凛空、希空、⼟⽅エミリ、星乃夢奈、本⽥紗来、MINAMI、村上愛花、ゆい⼩池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、⽶澤りあ、莉⼦、りんか ※50⾳順 全37名

●モデル

阿部桜々、新井梨杏（STU48）、池⽥裕楽（STU48）、⽯⽥千穂（STU48）、⼩國舞⽻、⾦⾕鞠杏（GENIC）、川⼝真奈、佐々⽊満⾳、代⽥萌花、平美乃理、⾼雄さやか（STU48）、塚本恋乃葉、中川紅葉、中島結⾳、⻑浜広奈、中村舞（STU48）、成瀬瑠南、向井怜⾐、メリサ、諸葛望愛（STU48） ※50⾳順 全20名

●ゲスト

⼤久保波留（DXTEEN）、川村エミコ（たんぽぽ）、菊地ハルン、GYUTAE、京助（aoen）、草川直弥、くれいじーまぐねっと、⼩園海⽃、コットン、曽⽥陵介、郄松アロハ、寺尾⾹信（DXTEEN）、とうあ、那須雄登（ACEes）、⼋村倫太郎（WATWING）、⽻⽉隆太郎、輝（aoen）、彦摩呂、増⼦敦貴（GENIC）、⽔沢林太郎、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和⼈、MON7A、やしろ優、渡辺リサ ※50⾳順 全26組

●メインアーティスト

STU48、THE RAMPAGE 、しなこ、Da-iCE 、DXTEEN、FRUITS ZIPPER、WILD BLUE ※50⾳順 全7組

●オープニングアクト

ONSENSE、神が残した夢を喰う。、GENIC ※50⾳順 全3組

●MC

ウエンツ瑛⼠、中川安奈 ※50⾳順 全2名

●公式サイト

『TGC 広島 2025』公式サイト