『ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、TGC 広島 2025）が2025年12月6日（土）に広島グリーンアリーナにて開催され、⻑浜広奈、とうあ、京助（aoen)、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）らが登場した。

『TGC 広島 2025』

大人ガーリーな“おひなさま”に歓声が鳴り響く

©ヒロマツホールディングス presents TGC 広島 2025

より豊かで充実したライフスタイルを目指し、手軽にトレンドかつベーシックな着回せるアイテムを展開する人気ブランドmoment+（モーメントプラス）のファッションショーは、“雪が降る寒い冬”をイメージした世界観で構成。

クリスマスシーズンに合わせた音楽や演出を取り入れ、出演者全員による投げ物で会場を盛り上げた。バラエティでも活躍するゆうちゃみは、レザーアウター×ミニスカートに、ファーのカバーブーツを合わせた冬ムード満点のガーリーカジュアルスタイルでステージの華やかさを引き上げ、“おひなさま”の愛称でZ世代から親しまれ、モデル・タレントとして活躍の幅を広げている⻑浜広奈は、ビッグシルエットのグレーコートに、差し色にボルドーの小物とレースのタイツを合わせた大人ガーリーな冬コーデを披露。

10代を中心に絶大な人気を誇り、TGCの各開催地でも大歓声が巻き起こるとうあは、チェックのミニスカートを合わせた甘さ際立つホワイトコーデで登場し、ホリデームード溢れるショーとなった。

©ヒロマツホールディングス presents TGC 広島 2025

“REAL GIRLʼSCLOTHING”をテーマに、時代の変化に寄り添いながらリアルな女の子のストリートスタイルを提案し続けるX-girl（エックスガール）のステージは、90ʼsストリートやグランジをテーマにNYブルックリンを彷彿とさせる演出で展開。

国⺠的タレントで自身初となるファッション誌のカバーが大きな話題を呼んでいる村重杏奈は、ベアトップで肩を大胆に見せたスタイルにオーバーサイズのファーコートと、ポインテッドトゥを合わせた大人ストリートな着こなしを披露。

日本人7人組ボーイズグループaoenのメンバーで本ステージがランウェイデビューとなる京助は、グレーのファージャケット×ワイドボトムによるスタイリングで存在感を放ち、FRUITS ZIPPERの櫻井優衣は、美脚が際立つミニスカートにレッグウォーマーを合わせ、X-girlらしいストリートガーリーなムードをまとって登場した。

イベント概要

【ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要】

●日時

2025年12⽉6⽇（⼟） 開場11:30 開演13:00 終演18:00

●会場

広島県⽴総合体育館（広島グリーンアリーナ）（〒730-0011 広島市中区基町4-1）

●ゲストモデル

阿部なつき、嵐莉菜、安⻫星来、池⽥美優、⼀ノ瀬美空（乃⽊坂46）、⼊江美沙希、岡崎紗絵、梶原叶渚、加藤ナナ、茅島みずき、川⼝ゆりな、川粼桜（乃⽊坂46）、河村ここあ、⼩林由依、雑賀サクラ、さくら、櫻井優⾐（FRUITS ZIPPER）、⽥鍋梨々花、鎮⻄寿々歌（FRUITS ZIPPER）、鶴嶋乃愛、出⼝夏希、なえなの、永瀬莉⼦、なごみ、那須ほほみ、新沼凛空、希空、⼟⽅エミリ、星乃夢奈、本⽥紗来、MINAMI、村上愛花、ゆい⼩池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、⽶澤りあ、莉⼦、りんか ※50⾳順 全37名

●モデル

阿部桜々、新井梨杏（STU48）、池⽥裕楽（STU48）、⽯⽥千穂（STU48）、⼩國舞⽻、⾦⾕鞠杏（GENIC）、川⼝真奈、佐々⽊満⾳、代⽥萌花、平美乃理、⾼雄さやか（STU48）、塚本恋乃葉、中川紅葉、中島結⾳、⻑浜広奈、中村舞（STU48）、成瀬瑠南、向井怜⾐、メリサ、諸葛望愛（STU48） ※50⾳順 全20名

●ゲスト

⼤久保波留（DXTEEN）、川村エミコ（たんぽぽ）、菊地ハルン、GYUTAE、京助（aoen）、草川直弥、くれいじーまぐねっと、⼩園海⽃、コットン、曽⽥陵介、郄松アロハ、寺尾⾹信（DXTEEN）、とうあ、那須雄登（ACEes）、⼋村倫太郎（WATWING）、⽻⽉隆太郎、輝（aoen）、彦摩呂、増⼦敦貴（GENIC）、⽔沢林太郎、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和⼈、MON7A、やしろ優、渡辺リサ ※50⾳順 全26組

●メインアーティスト

STU48、THE RAMPAGE 、しなこ、Da-iCE 、DXTEEN、FRUITS ZIPPER、WILD BLUE ※50⾳順 全7組

●オープニングアクト

ONSENSE、神が残した夢を喰う。、GENIC ※50⾳順 全3組

●MC

ウエンツ瑛⼠、中川安奈 ※50⾳順 全2名

●公式サイト

『TGC 広島 2025』公式サイト