『ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、TGC 広島 2025）が2025年12月6日（土）に広島グリーンアリーナにて開催され、安⻫星来、茅島みずき、村重杏奈、池田美優らが登場した。

『TGC 広島 2025』

池田美優、圧巻の存在感でラストを飾る

©ヒロマツホールディングス presents TGC 広島 2025

“クチュールカジュアル”をキーワードに洗練されたアイテムを展開し、今年でブランド10周年を迎えたAND COUTURE（アンドクチュール）のステージには、「抜け感」を意識した大人キレイなスタイリングで、トップバッターにZ世代のファッションアイコンであるなごみ、数々の話題作に出演し、2025年12月11日（木）から放送スタートのMBSドラマ特区『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』でW主演を務める広島県出身の永瀬莉子に続き、次世代俳優として注目を集める茅島みずき、安⻫星来らが登場した。

©ヒロマツホールディングス presents TGC 広島 2025

そして、『TGC 広島 2017』にも参画した「自分らしくいられること」を大切に、ファッションを楽しんでいる人にひとさじのスパイスを提案するKBF（ケービーエフ）。

“EFFORTLESS CHIC”をコンセプトに、各コーデにデニムを取り入れ、ほどよい抜け感を加えたスタイリングで、トップバッターに村重杏奈。

そして、第46回ホリプロタレントスカウトキャラバングランプリ受賞、日本テレビ「世界の果てまでイッテQ！」に出川ガールとして出演するなど、さらなる活躍が期待される広島県出身の塚本恋乃葉に続き、雑誌『ViVi』の人気専属モデルで、多方面で活躍する“リアル10頭身な姫”村上愛花、2024年公開の映画『矢野くんの普通の日々』で映画初出演を果たすなど俳優業でも活躍の場を広げている新沼凛空、そしてラストには池田美優が登場し、TGC 広島 2025のファッションショーを華やかに締めくくった。

イベント概要

【ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要】

●日時

2025年12⽉６⽇（⼟） 開場11:30 開演13:00 終演18:00

●会場

広島県⽴総合体育館（広島グリーンアリーナ）（〒730-0011 広島市中区基町4-1）

●ゲストモデル

阿部なつき、嵐莉菜、安⻫星来、池⽥美優、⼀ノ瀬美空（乃⽊坂46）、⼊江美沙希、岡崎紗絵、梶原叶渚、加藤ナナ、茅島みずき、川⼝ゆりな、川粼桜（乃⽊坂46）、河村ここあ、⼩林由依、雑賀サクラ、さくら、櫻井優⾐（FRUITS ZIPPER）、⽥鍋梨々花、鎮⻄寿々歌（FRUITS ZIPPER）、鶴嶋乃愛、出⼝夏希、なえなの、永瀬莉⼦、なごみ、那須ほほみ、新沼凛空、希空、⼟⽅エミリ、星乃夢奈、本⽥紗来、MINAMI、村上愛花、ゆい⼩池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、⽶澤りあ、莉⼦、りんか ※50⾳順 全37名

●モデル

阿部桜々、新井梨杏（STU48）、池⽥裕楽（STU48）、⽯⽥千穂（STU48）、⼩國舞⽻、⾦⾕鞠杏（GENIC）、川⼝真奈、佐々⽊満⾳、代⽥萌花、平美乃理、⾼雄さやか（STU48）、塚本恋乃葉、中川紅葉、中島結⾳、⻑浜広奈、中村舞（STU48）、成瀬瑠南、向井怜⾐、メリサ、諸葛望愛（STU48） ※50⾳順 全20名

●ゲスト

⼤久保波留（DXTEEN）、川村エミコ（たんぽぽ）、菊地ハルン、GYUTAE、京助（aoen）、草川直弥、くれいじーまぐねっと、⼩園海⽃、コットン、曽⽥陵介、郄松アロハ、寺尾⾹信（DXTEEN）、とうあ、那須雄登（ACEes）、⼋村倫太郎（WATWING）、⽻⽉隆太郎、輝（aoen）、彦摩呂、増⼦敦貴（GENIC）、⽔沢林太郎、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和⼈、MON7A、やしろ優、渡辺リサ ※50⾳順 全26組

●メインアーティスト

STU48、THE RAMPAGE 、しなこ、Da-iCE 、DXTEEN、FRUITS ZIPPER、WILD BLUE ※50⾳順 全7組

●オープニングアクト

ONSENSE、神が残した夢を喰う。、GENIC ※50⾳順 全3組

●MC

ウエンツ瑛⼠、中川安奈 ※50⾳順 全2名

●公式サイト

『TGC 広島 2025』公式サイト