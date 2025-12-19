全国大会での活躍誓う 高川学園高校で壮行式 男女のサッカーと男子バレーボール、ラグビーが全国の舞台に
防府市の高川学園高校で全国大会に出場する選手たちの壮行式が行われました。
（応援）
「フレーフレーたーかーがーわー」
壇上に上がったのは全国大会に出場する男子サッカー部、女子サッカー部、男子バレーボール部、そして、ラグビー部の選手たちです。
「ことし1年間ベスト4を目標に日々練習してきました。その練習の成果を発揮し全力でプレーするので応援よろしくお願いします」
（ラグビー部 大嶋惺楽主将）
「1戦1戦がんばるので応援よろしくお願いします」
（男子サッカー部 宮城太郎主将）
「チームの目標である日本一に向けて高川学園らしく前線からハードワークして献身的にがんばる」
（男子バレーボール 津藤優和主将）
「1戦1戦大切にして3年生は最後なので悔いのないように終わりたい」
生徒会長の東柊和さんは、「自分と仲間を信じ全力で戦ってきてください」と選手たちに激励の言葉を送っていました。
■19日放送の「kry every.」の中で壇上にあがった女子サッカー部の選手を間違えてお伝えしていました、正しくは垰村莉桜副主将です。お詫びいたします。