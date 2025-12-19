『ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、TGC 広島 2025）が2025年12月6日（土）に広島グリーンアリーナにて開催され、お笑いコンビ・コットンらが登場した。

『TGC 広島 2025』

コットンらしさあふれる掛け合いで会場を魅了

©ヒロマツホールディングス presents TGC 広島 2025

「広島をもっとおもしろく」をテーマに掲げ、自動車関連事業をはじめ、不動産、ICT、人材、観光、アパレル、飲食など多角的に展開する、TGC 広島 2025のプラチナパートナー・ヒロマツホールディングス株式会社のステージ。広島ホームテレビのアナウンサーとして活躍していた経歴を持ち、広島にゆかりのある西村真二ときょんからなるお笑いコンビ・コットンをはじめ、阿部なつき、エラにゃん（エラ・フレイヤ）、渡辺リサがゲストとして登場した。

ランウェイでは、突然頬にキスしてきたきょんに西村がゲンコツをお見舞いする場面や、ゴージャスなドレス姿の女性陣が華やかな雰囲気を作り出す場面などが見られ、会場は大きな盛り上がりを見せた。

その後、コットンのMCによるゲストトークが展開され、続いて西村の呼び込みで、夢のTGCランウェイデビューをかけた『広島未来Audition〜TGCHIROSHIMA 2025ランウェイへの道〜』で選ばれたオーディションモデル8名がランウェイを披露した。

フレッシュ感あふれるウォーキングの後には、ゲストとオーディションモデル全員によるトークも展開された。オーディションから選出されたバーカー蓮リアンが「緊張したけど楽しかったです。世界で活躍するモデルになるのが目標です。」と語るなど、憧れのステージに立った感想や、未来への想いが語られた。

イベント概要

【ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要】

●日時

2025年12⽉6⽇（⼟） 開場11:30 開演13:00 終演18:00

●会場

広島県⽴総合体育館（広島グリーンアリーナ）（〒730-0011 広島市中区基町4-1）

●ゲストモデル

阿部なつき、嵐莉菜、安⻫星来、池⽥美優、⼀ノ瀬美空（乃⽊坂46）、⼊江美沙希、岡崎紗絵、梶原叶渚、加藤ナナ、茅島みずき、川⼝ゆりな、川粼桜（乃⽊坂46）、河村ここあ、⼩林由依、雑賀サクラ、さくら、櫻井優⾐（FRUITS ZIPPER）、⽥鍋梨々花、鎮⻄寿々歌（FRUITS ZIPPER）、鶴嶋乃愛、出⼝夏希、なえなの、永瀬莉⼦、なごみ、那須ほほみ、新沼凛空、希空、⼟⽅エミリ、星乃夢奈、本⽥紗来、MINAMI、村上愛花、ゆい⼩池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、⽶澤りあ、莉⼦、りんか ※50⾳順 全37名

●モデル

阿部桜々、新井梨杏（STU48）、池⽥裕楽（STU48）、⽯⽥千穂（STU48）、⼩國舞⽻、⾦⾕鞠杏（GENIC）、川⼝真奈、佐々⽊満⾳、代⽥萌花、平美乃理、⾼雄さやか（STU48）、塚本恋乃葉、中川紅葉、中島結⾳、⻑浜広奈、中村舞（STU48）、成瀬瑠南、向井怜⾐、メリサ、諸葛望愛（STU48） ※50⾳順 全20名

●ゲスト

⼤久保波留（DXTEEN）、川村エミコ（たんぽぽ）、菊地ハルン、GYUTAE、京助（aoen）、草川直弥、くれいじーまぐねっと、⼩園海⽃、コットン、曽⽥陵介、郄松アロハ、寺尾⾹信（DXTEEN）、とうあ、那須雄登（ACEes）、⼋村倫太郎（WATWING）、⽻⽉隆太郎、輝（aoen）、彦摩呂、増⼦敦貴（GENIC）、⽔沢林太郎、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和⼈、MON7A、やしろ優、渡辺リサ ※50⾳順 全26組

●メインアーティスト

STU48、THE RAMPAGE 、しなこ、Da-iCE 、DXTEEN、FRUITS ZIPPER、WILD BLUE ※50⾳順 全7組

●オープニングアクト

ONSENSE、神が残した夢を喰う。、GENIC ※50⾳順 全3組

●MC

ウエンツ瑛⼠、中川安奈 ※50⾳順 全2名

●公式サイト

『TGC 広島 2025』公式サイト