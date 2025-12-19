°æ¾å¾°Ìï¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖºÇ¤â¥¿¥Õ¤À¤Ã¤¿ÂÐÀïÁê¼ê¡×¤È¤Ï¡© ±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Çµó¤²¤¿¡È°Õ³°¤ÊÌ¾Á°¡É¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤À»î¹ç¤Ç¡Ä¡×
±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï°æ¾å¤ÎÅú¤¨¤ò¡Ö°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö12·î16Æü¡¢±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØtalkSPORT¡Ù¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥°¥ê¥ó¥¹¥¡¼µ¼Ô¤Ï¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦4ÃÄÂÎÅý°ì¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤ÇºÇ¤â¥¿¥Õ¤À¤Ã¤¿ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤¹¤ë¶½Ì£¿¼¤¤²óÅú¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Î´éÌÌ¤ò¥Ò¥Ã¥È¡ª °æ¾å¾°Ìï¤ÎÞÕ¿È¥Õ¥Ã¥¯¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌµÇÔ³¹Æ»¤òÆÍ¤¿Ê¤à°æ¾å¡£º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖºÇ¤â¥¿¥Õ¤ÊÂÐÀïÁê¼ê¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢9·î14Æü¤ËÌ¾¸Å²°¤ÎIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿WBAÀ¤³¦Æ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤È¤ÎÆ±µé4ÃÄÂÎÅý°ì¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á12²óÀï¤òµó¤²¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤À»î¹ç¤ÇÅÝ¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥à¥í¥¸¥ç¥ó¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¿¥Õ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤Ç°æ¾å¤Ï¡¢12¥é¥¦¥ó¥É¤ò¥Õ¥ë¤ËÀï¤¤È´¤¡¢19Ç¯11·î¤Î¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡ËÀï°ÊÍè¡¢5Ç¯10¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¡£¥¸¥ç¡¼¡¦¥ë¥¤¥¹¡¢¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¡Ê¤È¤â¤ËÊÆ¹ñ¡Ë¤ÈÊÂ¤Ö»Ë¾åºÇÂ¿¥¿¥¤¤ÎÀ¤³¦Àï26Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥×¥íÀïÀÓ¤ò31ÀïÁ´¾¡¡Ê27KO¡Ë¤Ë¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡µ»öÆâ¤Ç¥°¥ê¥ó¥¹¥¡¼µ¼Ô¤Ï¡¢ÁÔÀä¤Ê»àÆ®¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥Í¥¢¤È¤ÎÂè1Àï¤ä13Ç¯8·î¤ÎÅÄ¸ýÎÉ°ìÀï¡¢16Ç¯5·î¤Î¥À¥Ó¥É¡¦¥«¥ë¥â¥Ê¡Ê¥á¥¥·¥³¡ËÀï¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¾ÍèÅª¤ËºÇ½é¤ÎÅêÉ¼¤ÇÅÂÆ²Æþ¤ê¤¹¤ë¿ÍÊª¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤Èµ½Ò¡£Í½ÁÛ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²óÅú¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡12·î27Æü¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÇWBCÀ¤³¦Æ±µé2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à°æ¾å¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¼¡Àï¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]