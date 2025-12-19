¤Ê¤´¤ß¡¢ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡¢ACEes¡¦Æá¿ÜÍºÅÐ¡¢½Ð¸ý²Æ´õ¤é¤ÇËë³«¤±¡ØTGC ¹Åç 2025¡Ù8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¡ª
¡Ø¥Ò¥í¥Þ¥Ä¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢TGC ¹Åç 2025¡Ë¤¬2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤Ê¤´¤ß¡¢ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë¡¢Æá¿ÜÍºÅÐ¡ÊACEes¡Ë¡¢½Ð¸ý²Æ´õ¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ØTGC ¹Åç 2025¡Ù
8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎTGC¹Åç¡¢¤Ê¤´¤ß½é¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç³«Ëë
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡¦¹¹ð¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÅù¡¢Éý¹¤¤ÎÎ°è¤Ç³èÌö¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¹Åç¸©½Ð¿È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦ÌðÅÄ³µ®Ç·¡Ê¤ä¤¿¤¬¤¤¤¿¤«¤æ¤¡Ë»á¤Ë¤è¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡£¡ÈTRIBE¡Ê¥È¥é¥¤¥Ö¡Ë¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢²Í¶õ¤Î⺠Â²¡¦½¸Íî¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÆÈÁÏÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÈäÏª¡£ÏÂ¡¦¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¡¦¥Ç¥Ë¥à¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÍ×ÁÇ¤ò±Û¶¤µ¤»¤¿¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼´¤Ë¡¢¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£½Ð±é¼Ô¤Ï¡¢¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£
²»³Ú¤¬ÌÄ¤ê»Ï¤á¤ë¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÇò¤¤¸÷¤¬¤Þ¤Ð¤æ¤¯¹¤¬¤ê¡¢TGC ¹Åç 2025¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ëÀÖ¤Î¾ÈÌÀ¤¬±Ô¤¤¶õµ¤´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Ãæ¡¢¡ÈÁ´°÷¤¬»Ñ¤ò±£¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡É¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÈTRIBE¡Ê¥È¥é¥¤¥Ö¡Ë¡É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð¡£
ZÀ¤Âå¤«¤éÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤Ê¤´¤ß¤¬½é¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥«¥é¡¼¤È¼Á´¶¤ò½Å¤Í¤¿Áõ¤¤¤Ç¥·¥ç¡¼¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£SPECIAL COLLECTION¤Ë½é»²²Ã¤È¤Ê¤ëFRUITS ZIPPER¤ÎÄÃ⻄¼÷¡¹²Î¤Ï¡¢·Ú¤ä¤«¤ÊÁÇºà´¶¤ËÂçÃÀ¤Ê¸ª¸«¤»¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖTGC20¼þÇ¯¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸ø¼°¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ACEes¤ÎÆá¿ÜÍºÅÐ¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¡ßÏÂ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇµÒÀÊ¤òÌ¥Î»¡£¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íµ¤½÷Í¥¡¦½Ð¸ý²Æ´õ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈTRIBE¡É¤ò»×¤ï¤»¤ë¡¢Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ëÆÈÁÏÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢TGC ¹Åç 2025¤ÎËë³«¤±¤ËÁê±þ¤·¤¤¹ë²Ú¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡Ú¥Ò¥í¥Þ¥Ä¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION ³«ºÅ³µÍ×¡Û
¡üÆü»þ
2025Ç¯12⽉6⽇¡Ê⼟¡Ë ³«¾ì11:30 ³«±é13:00 ½ª±é18:00
¡ü²ñ¾ì
¹Åç¸©⽴Áí¹çÂÎ°é´Û¡Ê¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¡Ê¢©730-0011 ¹Åç»ÔÃæ¶è´ðÄ®4-1¡Ë
¡ü¥²¥¹¥È¥â¥Ç¥ë
°¤Éô¤Ê¤Ä¤¡¢Íòè½ºÚ¡¢°Â⻫À±Íè¡¢ÃÓ⽥ÈþÍ¥¡¢⼀¥ÎÀ¥Èþ¶õ¡ÊÇµ⽊ºä46¡Ë¡¢⼊¹¾Èþº»´õ¡¢²¬ºê¼Ó³¨¡¢³á¸¶³ð½í¡¢²ÃÆ£¥Ê¥Ê¡¢³ýÅç¤ß¤º¤¡¢Àî⼝¤æ¤ê¤Ê¡¢Àî粼ºù¡ÊÇµ⽊ºä46¡Ë¡¢²ÏÂ¼¤³¤³¤¢¡¢⼩ÎÓÍ³°Í¡¢»¨²ì¥µ¥¯¥é¡¢¤µ¤¯¤é¡¢Ý¯°æÍ¥⾐¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë¡¢⽥ÆéÍü¡¹²Ö¡¢ÄÃ⻄¼÷¡¹²Î¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë¡¢ÄáÅèÇµ°¦¡¢½Ð⼝²Æ´õ¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢±ÊÀ¥è½⼦¡¢¤Ê¤´¤ß¡¢Æá¿Ü¤Û¤Û¤ß¡¢¿·¾ÂÑÛ¶õ¡¢´õ¶õ¡¢⼟⽅¥¨¥ß¥ê¡¢À±ÇµÌ´Æà¡¢ËÜ⽥¼ÓÍè¡¢MINAMI¡¢Â¼¾å°¦²Ö¡¢¤æ¤¤⼩ÃÓ¡Ê¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¡Ë¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢⽶ß·¤ê¤¢¡¢è½⼦¡¢¤ê¤ó¤« ¢¨50⾳½ç Á´37Ì¾
¡ü¥â¥Ç¥ë
°¤Éôºù¡¹¡¢¿·°æÍü°É¡ÊSTU48¡Ë¡¢ÃÓ⽥Íµ³Ú¡ÊSTU48¡Ë¡¢⽯⽥ÀéÊæ¡ÊSTU48¡Ë¡¢⼩Ô¢Éñ⽻¡¢⾦⾕µÇ°É¡ÊGENIC¡Ë¡¢Àî⼝¿¿Æà¡¢º´¡¹⽊Ëþ⾳¡¢Âå⽥Ë¨²Ö¡¢Ê¿ÈþÇµÍý¡¢⾼Íº¤µ¤ä¤«¡ÊSTU48¡Ë¡¢ÄÍËÜÎøÇµÍÕ¡¢ÃæÀî¹ÈÍÕ¡¢ÃæÅç·ë⾳¡¢⻑ÉÍ¹Æà¡¢ÃæÂ¼Éñ¡ÊSTU48¡Ë¡¢À®À¥ÎÜÆî¡¢¸þ°æÎç⾐¡¢¥á¥ê¥µ¡¢½ô³ëË¾°¦¡ÊSTU48¡Ë ¢¨50⾳½ç Á´20Ì¾
¡ü¥²¥¹¥È
⼤µ×ÊÝÇÈÎ±¡ÊDXTEEN¡Ë¡¢ÀîÂ¼¥¨¥ß¥³¡Ê¤¿¤ó¤Ý¤Ý¡Ë¡¢µÆÃÏ¥Ï¥ë¥ó¡¢GYUTAE¡¢µþ½õ¡Êaoen¡Ë¡¢ÁðÀîÄ¾Ìï¡¢¤¯¤ì¤¤¤¸¡¼¤Þ¤°¤Í¤Ã¤È¡¢⼩±à³¤⽃¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¡¢Á¾⽥ÎÍ²ð¡¢郄¾¾¥¢¥í¥Ï¡¢»ûÈø⾹¿®¡ÊDXTEEN¡Ë¡¢¤È¤¦¤¢¡¢Æá¿ÜÍºÅÐ¡ÊACEes¡Ë¡¢⼋Â¼ÎÑÂÀÏº¡ÊWATWING¡Ë¡¢⽻⽉Î´ÂÀÏº¡¢µ±¡Êaoen¡Ë¡¢É§ËàÏ¤¡¢Áý⼦ÆØµ®¡ÊGENIC¡Ë¡¢⽔ÂôÎÓÂÀÏº¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡¢¤â¡¼¤ê¡¼¤·¤å¡¼¤È¡¢ÌÝÂåÏÂ⼈¡¢MON7A¡¢¤ä¤·¤íÍ¥¡¢ÅÏÊÕ¥ê¥µ ¢¨50⾳½ç Á´26ÁÈ
¡ü¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
STU48¡¢THE RAMPAGE ¡¢¤·¤Ê¤³¡¢Da-iCE ¡¢DXTEEN¡¢FRUITS ZIPPER¡¢WILD BLUE ¢¨50⾳½ç Á´7ÁÈ
¡ü¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È
ONSENSE¡¢¿À¤¬»Ä¤·¤¿Ì´¤ò¶ô¤¦¡£¡¢GENIC ¢¨50⾳½ç Á´3ÁÈ
¡üMC
¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í⼠¡¢ÃæÀî°ÂÆà ¢¨50⾳½ç Á´2Ì¾
¡ü¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡ØTGC ¹Åç 2025¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È