世界トップレベルの研究を目指し国から助成の出る「国際卓越研究大学（卓越大学）」の認定候補として、東京科学大学と京都大学が選ばれました。両大学は午後会見を開き、京都大学ではノーベル化学賞を受賞した北川進副学長が喜びと抱負を語りました。

「国際卓越研究大学（卓越大学）」に認定された場合、世界トップレベルの研究力などが期待されるとして国の10兆円規模の「大学ファンド」の運用益から年間100億円前後の助成を最長25年受けることができ、第1期では東北大学が認定を受けています。

この卓越大学の第2期について審査を進めていた文部科学省の有識者会議は、申請があった8大学のうち東京科学大学と京都大学を認定候補に選びました。

東京科学大学については、去年の大学統合を背景に、医工連携を強力に推進する計画を掲げ、特に臨床系教員の研究時間の確保策が野心的であることなどが評価されました。今後、認定の準備を進め、2026年4月から計画が開始される見込みです。

また、京都大学については、新たな研究組織体制の導入を核とした意欲的な計画であることは評価されたものの、組織体制の移行などについては有識者会議として引き続き確認が必要として、最長1年の磨き直しを経て認定した上で、計画を開始することとなりました。

そのほかの大学のうち、東京大学については更に確認をする必要があるとして、今後最長1年間、有識者会議で審査を継続するとしています。

国際卓越研究大学の認定候補への選定を受け、東京科学大学が19日午後、コメントを発表しました。

■東京科学大学・田中 雄二郎学長コメント

国際卓越研究大学の認定候補に選定され、大変嬉しく思うとともに、大きな責任を感じております。

私たちScience Tokyoには、数々の社会課題を解決するために、さまざまな分野でイノベーションを創出していく使命があります。それゆえ、教育研究組織の長である私としては、全ての構成員とともに、Visionary Initiativesの実現を目指し、知が循環し、交流し、混ざり合う環境を作っていきたいと考えています。

本年7月には国際医工共創研究院を設置し、異分野共創、産官学連携及び国際ネットワークを活用した医療イノベーションの創出が始まっています。こうした取り組みを通じて、医歯学と理工学が知の基盤から交わる本学ならではの環境を生かし、分野の枠を超えた新しい価値創造を、教育・研究の両面から推進してまいります。

今後、国際卓越研究大学の認定を受けることで、あらゆる分野におけるイノベーションの創出と、それを支える人材の育成に貢献すべく、注力してまいります。

■京都大学・北川進副学長

また、東京科学大学とともに認定候補に選ばれた京都大学も会見を開き、先日ノーベル化学賞を受賞した北川進副学長が今回の選定について語りました。

（私が役職を）拝命して1年ですので、短い期間でしたけれども、やはり新しい研究ができる組織を作っていくというところでやってきた意味では、評価していただいたのは非常に嬉しく思っています。ありがとうございます。

やはり何十年と国立大学が持ってきた組織形態がこれで大きく変える、京都大学は大きくチャレンジするんだというその意思表示をさせてもらって、今回の評価と認定に至っていると思いますので、非常にそういう意味では、しっかり受け止めて、他の大学の模範になるように、チャレンジと新しい考え方、クリエイティブに進めていきたいと思っております。

私はクリエイティブなことが好きなので、やはり新しいことをやっていくという、何でも新しいのがいいのではないですが、やはり今一番問題になっている若い人たちがのびのびと研究できる大学、それにしていく必要があると。

京都大学は必ずしもすべてネガティブにはなかったんですけれども、やはり全体の若い人たちが生き生きとやっていける、そしてまた新しい若い人たちが入って来ることが出来る、そういうシステムづくりにおいては、今回の挑戦は非常に若い人、それから中堅の人も重要ですね。今、中堅の日本の論文数、それからインパクトが小さいと言われていますが、それを支えているのは中堅の方たちです。

若い人はこれからなんですね。だから中堅の人も夢を持てる。そしてなおかつ若い人がそれに影響を受けてやっていけるという、そういうシステムづくりというのは絶対自由なんです。お金だけ投資ではなくて、やはり組織を改革して、そのためのことをしていくというのが一番重要なことで、私はその研究担当理事として、この改革に、いろんなところで、協力させていただいたという流れですので、傾向としてはいい流れだというふうには思っています。