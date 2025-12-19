¥Ð¡¼¥Ë¡¼¥º ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶äºÂËÜÅ¹¤Ç¥Û¥ê¥Ç¡¼¥®¥Õ¥ÈÆÃÊÌ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òÅ¸³«¡¢¾¾²¬çýÍ¥¤µ¤ó¤ÈÆ£¿¹¿µ¸ã¤µ¤ó¤¬¥°¥Ã¥É¥®¥Õ¥ÈÁª¤Ó
¥Ð¡¼¥Ë¡¼¥º ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖBARNEYS NEW YORK GIFT WEEK 2025¡ÝGINZA Christmas Edition¡Ý¡×¤È¤·¤Æ¡¢12·î17Æü¤«¤é25Æü¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¡¼¥Ë¡¼¥º ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶äºÂËÜÅ¹¤Ç¥Û¥ê¥Ç¡¼¥®¥Õ¥ÈÆÃÊÌ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£12·î17Æü¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾¾²¬çýÍ¥¤µ¤ó¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£¿¹¿µ¸ã¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¡ÖBARNEYS NEW YORK GIFT WEEK 2025 ¡ÝGINZA Christmas Edition¡Ý¡×¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¤¥ó¥É¥¢¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÊÌ¤Ç¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤â¤é¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¥°¥Ã¥É¥®¥Õ¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥Ð¡¼¥Ë¡¼¥º ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶äºÂËÜÅ¹¤Ç¤Ï¡¢12·î17Æü¤«¤é25Æü¤Î´ü´Ö¤òÆÃÊÌ¤Ê1½µ´Ö¡ÖBARNEYS NEW YORK GIFTWEEK 2025 ¡ÝGINZA Christmas Edition¡Ý¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥®¥Õ¥È¤ò¤è¤ê°ìÁØ³Ú¤·¤á¤ëÁõ¤¤¤ÇÍèÅ¹¼Ô¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢´ÛÆâ1F¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥É¥¢¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¥®¥Õ¥È¡×¤È¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¥®¥Õ¥È¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¸·Áª¤·¤¿¥Û¥ê¥Ç¡¼¥®¥Õ¥ÈÆÃÊÌ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡ÖEveryone says Indoor or Outdoor¡ª¡×¤òÅ¸³«¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Í¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡ÈÂ£¤ë³Ú¤·¤ß¡É¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
12·î17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾¾²¬çýÍ¥¤µ¤ó¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£¿¹¿µ¸ã¤µ¤ó¤¬ÍèÅ¹¡£º£²ó¤ÎÆÃÊÌ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¤¥ó¥É¥¢¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¾¾²¬¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»ä¤ÏºÇ¶á¡¢¥¤¥ó¥É¥¢¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢³°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Æ£¿¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÌ¼¤¬1ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð³°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬Æü²Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀÎ¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ø±à¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Á¥ã¥éÃË¤Ë¤â¿´¶¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢²ÈÂ²¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¾¾²¬¤µ¤ó¤ÈÆ£¿¹¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥Ë¡¼¥º ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¿ô¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥É¥¢¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÊÌ¤Ë¤â¤é¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤Â£¤êÊª¤ò»öÁ°¤ËÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢3¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±è¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥Û¥ê¥Ç¡¼¥à¡¼¥É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥®¥Õ¥È¡×¡£³¹¤¬¤Ë¤®¤ï¤¦¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡¢µ¤Ê¬¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¾¾²¬¤µ¤ó¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢È÷Á°¾Æ¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¡£¡Ö¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ÏÁ÷¤ëÁê¼ê¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥®¥Õ¥È¤ËÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤¡£¤¢¤²¤ë¿Í¤Î»È¤¦»Ñ¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤éÁª¤Ö¤Î¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¹á¤ê¤Ë¤â¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¡ÈÏÂ¡É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁÇÅ¨¤Ê¥®¥Õ¥È¤òÁª¤ó¤À¡×¤È¡¢Áª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
°ìÊý¡¢Æ£¿¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¥«¥·¥ß¥ä¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¡ÖÂçÈ½¤Ç¼ê¿¨¤ê¤â¤è¤¯ÃÈ¤«¤¤¡£¥«¥·¥ß¥ä¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤¥Þ¥Õ¥é¡¼¤À¤¬¡¢Ã¯¤«¤¬¤³¤ì¤Ç²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤Áª¤ó¤À¡×¤È¡¢¥®¥Õ¥È¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¼¡¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¤â¤é¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¥®¥Õ¥È¡×¡£¾¾²¬¤µ¤ó¤Ï¡¢¥«¥·¥ß¥ä100¡ó¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò¼ê¤Ë»ý¤Á¡¢¡ÖËèÇ¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¼«Ê¬¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤òÇã¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¹â²Á¤Ê¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤ËÇã¤¦¤È¡¢1Ç¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
Æ£¿¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥È¡¼¥ó¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤òÁªÂò¡£¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢²È¤Ç¤âµ¤¤òÈ´¤«¤Ê¤¤Éô²°Ãå¤È¤·¤Æ¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸É÷¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤¿¡£ºÇ¶á¡¢ºÊ¤È¤ª¤½¤í¤¤¤Î¤â¤Î¤òÃå¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÊ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¾¾²¬¤µ¤ó¤Ï¡Ö²È¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ªÂ·¤¤¥³¡¼¥Ç¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¡×¤È´¶¿´¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¤ËÂ£¤ê¤¿¤¤¥®¥Õ¥È¡×¡£¾¾²¬¤µ¤ó¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦²ÈÂ²¡¦Í§¿Í¤Ê¤É¡È»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ëÁê¼ê¡É¤Ë¸þ¤±¤ÆÁª¤ó¤À¥®¥Õ¥È¤Ï¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÊÁ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¿¥ª¥ë¥Ï¥ó¥«¥Á¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊÁ¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¥Ö¡¼¤Á¤ã¤ó¤È¥¿¥Ñ¥¹¤ÎÊÁ¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£¼ê¤ò¤ªÀ¶¤á¤¹¤ë¿À¼Ò½ä¤ê¤Ê¤É¤Ç¤³¤Î¥¿¥ª¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤«¤â¡×¤È¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ£¿¹¤µ¤ó¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Îº¹¤·¿§¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¡£¡Ö·ëº§¼°°ÊÍè¡¢È¾Ç¯²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁêÊý¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤¤¡£º£¤ÏÊÙ¶¯¤äYouTube¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÎ¤«¤é¥á¥â¤ò¤è¤¯¼è¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È»×¤¦¡£¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Þ¤ÇÆÏ¤¤¤Æ¤ë¤«¤Ê¡×¤È¡¢ÁêÊý¤ÎÃæÅÄÆØÉ§¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¾¾²¬¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¡¼¥Ë¡¼¥º¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶äºÂ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¥°¥Ã¥É¥®¥Õ¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤Ø¤Î´Å¤ä¤«¤·¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¡¢¤¼¤Ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à¥®¥Õ¥ÈÁª¤Ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Æ£¿¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥®¥Õ¥È¤Ï¤½¤Î¿Í¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼Á¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¡¼¥Ë¡¼¥º¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ï¤¹¤´¤¯¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥®¥Õ¥ÈÆÃÊÌ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÎÅ¹ÊÞ³µÍ×¡Ï
Ì¾¾Î¡§¥Ð¡¼¥Ë¡¼¥º ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶äºÂËÜÅ¹
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6¡Ý8¡Ý7 ¸òëÎ¥Ó¥ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§
B1¡¦1F¡¦2F¡Ê12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç²¼µ±Ä¶È»þ´Ö¤Ç±Ä¶È¡¢2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÏµÙ¶È¡Ë
ÆüÍËÆü¡ÁÌÚÍËÆü¡§11:00¡Á20:00 ¢¨½ËÆüÁ°Æü¤ÎÆüÍËÆü¤Ï11:00¡Á20:30¤Ç±Ä¶È
¶âÍËÆü¡¦ÅÚÍËÆü¡§11:00¡Á20:30
3F
·îÍËÆü¡¦²ÐÍËÆü¡§µÙ¶ÈÆü ¢¨½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï12:00¡Á19:00¤Ç±Ä¶È
¿åÍËÆü¡ÁÆüÍËÆü¡§12:00¡Á19:00
¥Ð¡¼¥Ë¡¼¥º ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡áhttps://www.barneys.co.jp/