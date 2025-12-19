ドイツ１部アイントラハト・フランクフルトは１９日、来季Ｊ３に降格する熊本のＦＷ神代慶人（くましろ・けいと＝１８）が来年１月１日付で加入すると発表した。Ｕ−２１（２１歳以下）でプレーする予定。熊本も神代の完全移籍を併せて発表した。

熊本市出身で２００７年生まれの神代は、熊本の下部組織に所属していた２３年末に１６歳でプロ契約を締結。プロ１年目となった昨季は１６歳５カ月５日でＪ２最年少ゴールを記録するなど、１９試合で５得点を挙げた。今季も２１試合８得点と存在感を発揮したが、チームは１８位でＪ３に降格した。

神代は熊本を通じて「アイントラハト・フランクフルトに完全移籍することを決断いたしました。今回の移籍はとても難しい決断でしたが、自分の夢を達成するために移籍という決断をしました。これからはアカデミー選手の目標となれるように世界で闘ってきます」などとコメントした。

Ｅフランクフルトには日本代表ＭＦ堂安律が在籍しており、１８日にはユールゴーデン（スウェーデン）からＤＦ小杉啓太を獲得したことを発表したばかりだった。スポーツ・ダイレクターを務めるハルドゥング氏はクラブ公式サイトで「非常に才能のあるストライカー。欧州、ブンデスリーガへのステップは大きなものだからこそ、まずは慎重に育成し、適応させることに注力していく」と方針を示した。