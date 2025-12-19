政府の中央防災会議の作業部会が公表した首都直下地震の新たな被害想定に対し、東京都は１９日、検証や記載の内容に不適当な点があるとして、「首都圏の実態を十分に反映せず、国民の正しい備えにもつながらない」との見解を発表した。

都によると、国の被害想定は首都圏全体の停電率を「５２％」としたが、火力発電所の復旧期間の目安を約１０年前のデータで算定し、地震による電力需要の低下も加味していない。そのため、都は「実態よりも割合が高く出ているのではないか」と疑問視する。

また、避難中の体調不良などで亡くなる「災害関連死」について、東日本大震災と能登半島地震の被害から「１万６０００〜４万１０００人」と推計した点も、死者数の割合が少なかった阪神・淡路大震災と熊本地震の被害を算定から除いているとして、「根拠に乏しい数字だ」とした。

その上で、「国は、首都圏の実態やこれまで講じられてきた対策を十分に踏まえ、被害想定の前提条件や算定手法などを検証すべきだ。特に電力については広域的な観点が必要で、他のライフラインにも影響が大きいため、事業者と連携し、国が主体となって必要な検証・対策を進めるべきだ」と指摘した。

中央防災会議の作業部会には、都の副知事が委員として参加し、被害想定の検討に加わっていた。