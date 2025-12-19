timelesz原嘉孝、初恋相手はポケモン？「ピンクの髪もよかったんですよね」
8人組グループ・timeleszの原嘉孝が19日、都内で行われた映画『初恋芸人』初日舞台あいさつに登壇した。タイトルにちなみ初恋のエピソードを披露した。
【写真】観客の「かわいい」の声に照れ笑いする原嘉孝
原は「これは本当なんですけど、ポケモンの『ラティオス・ラティアス』（劇場版ポケットモンスター 水の都の護神 ラティアスとラティオス）で、ラティアスが女の子に変身する。あの子がサトシとチューをするんです。あの瞬間がまじで初恋。キュンキュンしちゃって…本当なんです。あれが僕の初恋」と熱弁した。
「幼稚園卒業か低学年」くらいの時期だったそうで「ピンクの髪もよかったんですよね」と語ると、共演のハニトラ梅木は「特殊な方ですね」と驚いていた。
またヒロインの沢口愛華は「僕、夢の国の長い髪の毛の王女に出てくる盗人がすきです。ユージーンっていうんですけどすごくイケメンなんです」と『ラプンツェル』のキャラクターの虜に。「先日も某夢の国でユージーンの指名手配書がプリントされたトートバックがあったので迷わず買いました。いつまでも初恋のままです」とにっこり微笑んでいた。
同作は、特撮番組の脚本執筆やUMA（未確認生物）研究家としても活躍している中沢健氏の作家デビュー恋愛小説『初恋芸人』（小学館／ガガガ文庫）の映画化。2016年にはテレビドラマ化。25年8月から小学館のオリジナルコミックアプリ「マンガワン」でもこやま仁氏によるコミカライズの連載がスタートした。原は本作の主人公となる、売れないピン芸人・佐藤賢治を演じた。
