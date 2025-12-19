フィギュアスケート・全日本選手権第１日（１９日・東京国立代々木競技場）――来年２月のミラノ・コルティナ冬季五輪代表最終選考会を兼ねて開幕し、それぞれ３枠を争う男女のショートプログラム（ＳＰ）が行われた。

男子は大会連覇を狙う鍵山優真（オリエンタルバイオ）が１０４・２７点でトップに立った。三浦佳生（同）が９５・６５点で２位、ジュニアの中田璃士（りお）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が８９・９１点で３位につけた。友野一希（第一住建グループ）が８８・０５点で４位、グランプリ（ＧＰ）ファイナル３位の佐藤駿（エームサービス）は５位と出遅れた。

高いＧＯＥ獲得

２０歳の三浦は冒頭で４回転―３回転の連続ジャンプを決めて、３・４６の出来栄え点（ＧＯＥ）を獲得。後半の４回転トウループの着氷も耐えた。「諦めず、自分に集中して、やってきたことを出せた」。演技後、リンク上で大きくガッツポーズし、キスアンドクライでは目を潤ませた。

２０２３年に１７歳で四大陸選手権を制するなど早くから実績を重ねたが、昨秋に左脚を痛め、今季は痛みが再発し思うように練習できない日々が続いた。

最も苦い時間だったのは、１０月のＧＰフランス大会。調子が良く、大きな自信を持って臨んだが、フリーで大崩れした。「なぜ」の思いが頭から離れず、メンタルトレーナーとともに、心構えを見直した。「『自信』は過去にやってきたこと（によるもの）だから、前（未来）につなげづらい。積み上げた自信は、過去形のもの」。これまでの成功にとらわれず、未来の自分を信じ切ると胸に決めた。

この日、会場に向かう時は「怖さがあった」という。しかし、リンクで最初のポーズをとる直前に吹っ切れた。「自分はできる」。五輪代表をかけた大一番で、求めていた境地にたどり着いた。（岡田浩幸）

佐藤、冒頭のジャンプ３回転に

佐藤は冒頭、切り札の４回転ルッツが「（ジャンプへの）入りのタイミングが合わなかった。空中で『やばい』と思って、切り替えた」と３回転のジャンプになり、得点を伸ばせなかった。ただ、前回大会は緊張と重圧にのまれて崩れたが、この日は落ち着いてリンクに上がり、ミスを引きずらずに演技をまとめたのは成長の証し。巻き返しのフリーへ「４回転ルッツを決めれば、勢いに乗っていける」と力を込めた。