¥Ê¥¤¥Ê¥¤²¬Â¼¡¡¤È¤ó¤Í¤ë¤ºÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤È¤Î¿©»ö¤Ç´¶·ã¤·¤¿¤³¤È¤È¤Ï?¡Ö¤ï¤¡¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ä¡×ÅÅÏÃ¸ý¤Ç¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×²¬Â¼Î´»Ë¡Ê55¡Ë¤¬18Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿©Æ»¤¬¤ó¤È°öÆ¬¤¬¤ó¤òÊ»È¯¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡×¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡Ê64¡Ë¤È¿©»ö¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢´¶·ã¤·¤¿ÅÅÏÃ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ¶¶¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤¡¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢Áé¤»¤Æ¤Ï¤ó¤Í¤ó¤±¤É¡¢´é¿§¤âÁ´Á³¤¤¤¤¤·¡£²¶¤¬»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¤ê¤«¤Ï¡¢Á´Á³¸µµ¤¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿²¬Â¼¡£
¡¡Å¹¤Ï²¬Â¼¤¬Í½Ìó¤·¤¿Å¹¤Ï¸Ä¼¼¤Î¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÐ¶¶¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÅ¹¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ï¤¡¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡È²¶¤¬ÅÅÏÃ¤¹¤ë¤è¡É¤Ã¤Æ¡£¹Ô¤¤Ä¤±¤ä¤«¤é¡¢µ®ÌÀ¤µ¤ó¤Î¡£ÅÅÏÃ¤·¤Æ¤ó¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¡È¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ï¤Ã¤¿¤Î¡×¤ÈÅÅÏÃ¸ý¤ÇÀÐ¶¶¤¬¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡×¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È´¶·ã¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î²¬Â¼¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Ã¤ÆÍ½Ìó¤»¤§¤Ø¤ó¤ä¤ó¡£¤ï¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£