¡Úµð¿Í¡Û¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ»á¤¬¥Õ¥í¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ö¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î£±Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£±£¹Æü¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ»á¡Ê£´£±¡Ë¤ÈÊÔÀ®ËÜÉô»²Í¿¤Î·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÏÂç³Ø±¡¤Ç³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¥¹¥«¥¦¥ÈÉô¤ä¹ñºÝÉô¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÍË¾Áª¼ê¤ä³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÎÄ´ºº¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÊÔÀ®¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¡£
¡¡Ä¹Ìî»á¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¡¢¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î£±Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤ÎÊý¡¹¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤È³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¸þ¤±¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡£±£°·î£±£´Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°úÂà²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿Æ±»á¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Ë°ìÅÙµð¿Í¤òÎ¥¤ì¤ë¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Öº£µåÃÄ¤ÎÊý¤«¤é¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢º£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ëÃÊ³¬¤Ç¡Ä¡£¤¤¤í¤¤¤í¤È¤´ÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Ïµð¿Í¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¡õÂç³Ø±¡À¸¤Î¡ÖÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¡×¤òÍú¤¯Ä¹Ìî»á¡£¡ÖÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¡×¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤ë¡£