¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¡Ö¤ª¥ê¥è¤µ¤Þ¡×±é¤¸¤¿½÷Í¥¡¦ËÌ¹áÆáà£Á£É¤â¤Î¤Þ¤Íá¤ÇÄ«¥É¥é¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡£Î£È£ËÄ«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Çà¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ª¾îÍÍá¤Î¡Ö¤ª¥ê¥è¤µ¤Þ¡×¤ò±é¤¸¤¿½÷Í¥¡¦ËÌ¹áÆá¡Ê¤¤¿¡¦¤«¤Ê¡á£²£¸¡Ë¤¬¡¢¤ÈÆ±¶É¤ÎÍ¼Êý¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¡Ö¸á¸å£Ì£É£Ö£Å¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¡¼¥ó¡×¤Ë£Ö£Ô£Ò½Ð±é¡£°Õ³°¤¹¤®¤ëÆÃµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡³°¹ñ¿Í¤¬ÄÁ¤·¤¤ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤Ë¡¢¹¾Æ£¸©ÃÎ»ö¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤Î¾·¤¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¤Î¤Á¤Ë·ë¤Ð¤ì¤ëÁê¼êÌò¡£¤½¤ó¤Ê¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢ÌÔ¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¹¤ë¸©ÃÎ»ö¤ÎÌ¼¡¦¥ê¥è¤¬ËÌ¤ÎÌò¤É¤³¤í¤À¡£
¡¡ºÍ¿§·óÈ÷¤Ç±Ñ¸ì¥Ú¥é¥Ú¥é¡£µ¤ÉÊ¤Ë°î¤ì¤¹¤®¤Æ¥¸¥³¥Á¥å¡Áµ¤Ì£¡¢¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ê¡Ö¤ª¥ê¥èÍÍ¡×¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê±éµ»¤Ç¡¢ËÌ¤ÏÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ËÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡½é¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¤Ë¡¢ÁÄÉãÊì¤ÏÂç´î¤Ó¡£²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤Ê¤Î¤¤¤Ä¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£½éÅÐ¾ì²ó¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤¿Êì¿Æ¤Ï¡¢ÎÙ¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»ä¤â¤¹¤´¤¯¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢²ÈÂ²¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¹¤´¤¯¡Ä¡£à¤ä¤Ã¤¿¤Íá¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡¿À¼Ò¤¬¹¥¤¤Ç¡¢»£±Æ¤¬¥á¡¼¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçºå¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¿À¼Ò¤ò²ó¤Ã¤¿¡£Åçº¬¤Î½Ð±ÀÂç¼Ò¤Ø¤â¡¢ÁáÄ«¤ÎÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤â¤â¤é¤¨¤ë¤·¡¢¤½¤³¤Î¤ª¼é¤ê¤È¤«¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤ì¤³¤½¼ý½¸ÊÊ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬ÀÎ¤«¤é¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î»£±Æ¤«¤é¸æ¼ë°õ½¸¤á¤ò»Ï¤á¤¿¡£º£¤Ïà¸æ¼ë°õÄ¢¤¬°ìºýËä¤Þ¤ë¤«¤Êá¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤Î¯¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹âÀÐ¤È¤ÏÃçÎÉ¤·¤À¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤ò¥á¥é¤Ä¤«¤»¤¿¤Î¤¬¶×¤òÃÆ¤¯¥·¡¼¥ó¡£¡Ö¡Ø¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¡Ê¹âÀÐ¡Ë¤¬¤¹¤´¤¤»°Ì£Àþ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¥¸¥ã¥Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤àÉé¤±¤Æ¤é¤ì¤ó¤¾¡£´èÄ¥¤í¤¦á¤Ã¤Æ¡Ä¡££±¤«·î¤ß¤Ã¤Á¤ê¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤âÉô²°¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥³¥Ä¥³¥ÄÎý½¬¤·¤¿¡£¡Ö»Ø¤Î´¶³Ð¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¯´¶¤¸¤Ç¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£ËÜÈÖ¤Ï£³²ó»£¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡£¤ª¥ê¥è¤µ¤Þ¤Ã¤Ý¤¯ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Î¤Þ¤Í¤¬ÆÀ°Õ¤é¤·¤¯¡¢Ê¹¤¼ê¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é²¿¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ÈÌµÃã¿¶¤ê¤µ¤ì¤¿ËÌ¤Ï¡ÖºÇ¶á¼èÆÀ¤·¤¿£Á£É¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¡×¤ò½éÈäÏª¡£¤Á¤ç¤Ã¤È°ãÏÂ´¶¤¢¤ë¸ì¤ê¸ýÄ´¤Ç¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ò£Ð£Ò¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¥¸¥Ö¥ê¥¢¥Ë¥á¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷¤Î»Ò¡¦¥á¥¤¤Á¤ã¤ó¤Î¤Þ¤Í¤âÂ¨¶½¤ÇÈäÏª¡£
¡¡¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ï¹âÀÐ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¿¶¤é¤ì¡¢ËÌ¤Ï¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤é¤Ê¤ó¤«³Ð¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éà¤¢¡¢°Õ³°¤È¥¤¥±¤ë¤ó¤Àá¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£