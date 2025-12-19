¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¤ò»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤¿ÌÚÂ¼Â¿¹¾¡¢¼«Ê¬¤Ï¡ÈÍ½ÁÛ³°¡É¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°!?
¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ê¡»³²í¼£¡¢ÂçÀôÍÎ¡¢±ÊÀ¥Î÷¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÌÚÂ¼Â¿¹¾¡¢µÈÅÄÍÓ¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¢µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡¢¸þ°æ¹¯Æó¡¢·îÅçÎ°°á¡¢´²°ìÏº¡¢Ê¿Ìî½Ó°ì´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
ÌÚÂ¼Â¿¹¾
¡û¡Ö¤³¤ó¤ÊÏÂÉ÷¤Ê»ä¤¬¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ(¾Ð)¡×
¡½¡½³§¼Â¤Î¸µºÊ¤Ç¡¢ºßÆü¥¢¥á¥ê¥«Âç»È´Û¤Î»²»ö´±¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥Ü¥é¥¸¡¼¥ó¡¦¥Û¥ó¥´¥¦Ìò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤¿ÌÚÂ¼Â¿¹¾¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
ÌÚÂ¼:¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤ªË»¤·¤¤¤Ê¤«¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø³«Á°¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£(Ìò¤ÎÀ¼¿§¤ËÊÑ¤¨¤Æ)¤è¤í¤·¤¯¤Í¤§¡¢¥Ç¥Ü¥é¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤Í¤§¡×
ÂçÀô¡§¤¢¤Ï¤Ï(¾Ð)¡£(¥Ç¥Ü¥é¤Ï)¿§µ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡½¡½ÌÚÂ¼¤µ¤ó¡£º£²ó2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ½¸·ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
ÌÚÂ¼:»ä¤ÏÏ¢¥É¥é¤Î¤È¤¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÇÒ¸«¤·¤Æ¤Æ¡¢¥Ç¥Ü¥é¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶âÈ±¤Î¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤ÊÏÂÉ÷¤Ê»ä¤¬¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ(¾Ð)¡£
ÂçÀô:¥®¥ã¥Ï¥Ï¥Ï(¾Ð)¡£
ÌÚÂ¼:ºÇ½é¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢ÂçÀôÍÎ¤Á¤ã¤ó¤¬¤º¤Ã¤ÈÊ¡»³¤µ¤ó¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÍê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡£¤Ê¤ó¤ÇÊ¡»³¤µ¤ó¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÍê¤à¤ó¤À¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤ß¤ó¤Ê¤¬Í¥¤·¤¤¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£
¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÊ¡»³¤µ¤ó¤¬¥Ë¥³¥Ë¥³¤¢¤¿¤¿¤«¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤ò¥Þ¥Í¤¹¤ëÂçÀôÍÎ¤Á¤ã¤ó¤ò¥Þ¥Í¤¹¤ëÊ¡»³¤µ¤ó¤ò¤Þ¤¿¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢±Ç²è¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢(¥É¥é¥Þ¡ØÁêËÀ¡Ù¤Î)±¦µþ¤µ¤ó¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤Þ¤¿¥Ë¥³¥Ë¥³°¦¤ª¤·¤½¤¦¤ËÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ëÊ¡»³¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¤³¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢(³§¼Â¤Î)½éÎø¤Ê¤ó¤«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¼»ÅÊ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀô:¥á¥é¥á¥é¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÌÚÂ¼:¤Ï¤¤¡£¥á¥é¥á¥é¤È¸½¾ì¤Ë¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊÕ¤ê¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûÆüÍË·à¾ì¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡¼Á´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡¼¡Ù
2023Ç¯4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡¼Á´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡¼¡Ù(TBS·Ï)¡£Ê¡»³²í¼£±é¤¸¤ë¡¢»ö·ï¤òÉ¬¤º½ª¤ï¤é¤»¤ëºÇ¸å¤ÎÀÚ¤ê»¥¡á¡È¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¿ô¡¹¤Î»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¿Á´ÌÕ¤ÎFBIÁÜºº´±¡¦³§¼Â¹¸«¤È¡¢ÂçÀôÍÎ±é¤¸¤ëÈÈ¿ÍÂáÊá¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¸É¹â¤Î·º»ö¡¦¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤¬ÆÌ±ú¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤ÇÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¿·»þÂå¤ÎÄË²÷¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó-FIRST LOVE-¡Ù¤¬12·î24Æü¤Ë¸ø³«¡¢´°Á´¿·ºî¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡ÝFAKE¡¿TRUTH¡Ù(TBS·Ï)¤¬12·î28Æü(21:00¡Á)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
