跨線橋の点検業務の入札で談合を行ったとして、公正取引委員会はJR東海など6社を行政処分しました。

行政処分が出されたのは、JR東海と点検業者5社の合わせて6社です。公正取引委員会によりますと、6社は遅くとも2021年の2月から3年8か月の間、自治体などが発注する跨線橋の点検業務の入札で、業務を行う会社を5社の中から決定した独占禁止法違反にあたるということです。

JR東海が業者をとりまとめ

JR東海は、跨線橋の点検リストを提供し業者の希望をとりまとめて受注予定者を決めていて、112件の点検業務のうち111件を5社が受注していたということです。



JR東海に対しては再発防止を求める排除措置命令が、点検業者5社には課徴金合わせて1億円あまりの納付命令が出されました。

緊急会見開き…｢再発防止と信頼回復に努める｣

（東海旅客鉄道・新田雅巳常務執行役員）

「誠に申し訳ございませんでした」



今回の処分を受けJR東海は緊急で会見を開き、「今回の処分を重く受け止め、法律を順守していく」とした上で、今後は「従業員への研修などを通じて再発防止と信頼回復に努める」としています。