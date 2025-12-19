タレント・ＫＡＢＡ．ちゃん（５６）の最新ショットにフォロワーは騒然となった。

１９日までに自身のインスタグラムを更新し、人権に関する講演会を行ったことを報告。「大阪府茨木市のトークショーに行って参りました。お忙し中、会場に足を運んでいただき、ありがとうございました。最後は少しバタバタしてしまい申し訳ありませんでした。そして、茨木市長はじめ関係者スタッフの皆様、ＭＣの津田さん、手話通訳の先生方お世話になりました」とスタッフらに感謝し「また皆様にお会い出来る日を楽しみにしております。少し早いですが、Ｍｅｒｒｙ Ｘｍａｓ。そして、良いお年をお迎えください」とメッセージを寄せた。

その衣装姿をアップし、ふわふわのカールヘアに、ロック調のファッション。ミニ丈のバルーンスカートにドット柄のタイツを合わせ、美脚を見せた。

フォロワーは「エエエエエエ髪似合いすぎー。全部斬新なんだけど似合うのさすがすぎる」「攻めてますねー！」「セクシーで脚長い。雰囲気変わってこちらも素敵です」「モデルさんみたいです」「いつもとちがーう！でもすっごいハマってます」「脚キレイでビックリ！」「かっこいい！！！二度見三度見しちゃいました。お衣装と髪型でパンチきいてますね」と驚きが止まらなかった。

ＫＡＢＡ．ちゃんといえば、今年７月に「お芝居では、龍イチカという芸名で活動していく事になりました」と新たな芸名を発表。俳優としては「龍イチカ」、タレントや振付師としては従来通り「ＫＡＢＡ．ちゃん」として活動している。今年放送されたフジテレビ系「愛の、がっこう。」に出演し、「龍イチカ」としてドラマデビューを果たした。