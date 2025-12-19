鹿島、ホーム戦「茨城ダービー」はＧＷ開催…アウェー町田戦は国立開催で“鬼門回避”百年構想リーグ日程発表

Ｊリーグは１９日、シーズン移行に伴い、来年２月に開幕する「明治安田Ｊ１百年構想リーグ」の各節対戦カードを発表した。

＊ ＊ ＊

２５年シーズンからの“連覇”を目指す鹿島は、２月７ｏｒ８日のアウェーＦＣ東京戦で開幕。ホーム開幕戦は同１４ｏｒ１５日の横浜ＦＭ戦となった。今季優勝を争った柏との対戦は、第３節で早くも実現する（ホーム、２月２１、２２ｏｒ２３日）。

Ｊ１に昇格した水戸との「茨城ダービー」は、４月４ｏｒ５日にアウェー、５月６日にホームで行われ、ホーム戦はゴールデンウィーク開催。今季リーグ戦と天皇杯で敗れたアウェー町田戦は国立競技場開催となり、“鬼門回避”となった。

日程は以下の通り。日時は後日発表となる。

▼第１節ＦＣ東京（Ａ）、▼第２節横浜ＦＭ（Ｈ）、▼第３節柏（Ｈ）、▼第４節浦和（Ａ）、▼第５節東京Ｖ（Ｈ）、▼第６節川崎（Ｈ）、▼第７節町田（Ａ＝国立）、▼第８節千葉（Ｈ）、▼第９節水戸（Ａ）、▼第１０節川崎（Ａ）、▼第１１節浦和（Ｈ）、▼第１２節柏（Ａ）、▼第１３節東京Ｖ（Ａ）、▼第１４節町田（Ｈ）、▼第１５節水戸（Ｈ）、▼第１６節横浜ＦＭ（Ａ）、▼第１７節千葉（Ａ）、▼第１８節ＦＣ東京（Ｈ）