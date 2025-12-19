£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡¦¸¶²Å¹§¡¡¤ª¾Ð¤¤¥»¥ó¥¹Éõ°õ¡ÖÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¼ç±é±Ç²è¤ÇÇä¤ì¤Ê¤¤·Ý¿Í±é¤¸¤ë
¡¡£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤Î¸¶²Å¹§¤¬£±£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ç±é±Ç²è¡Ö½éÎø·Ý¿Í¡×¡Ê²ÆÌÜÂç°ìÏ¯´ÆÆÄ¡Ë¤Î¸ø³«½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂô·ò»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤äÌ¡²è²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÏÃÂêºî¡£¡ÖÈà½÷¤¤¤Ê¤¤Îò¡áÇ¯Îð¡×¤ÎÇä¤ì¤Ê¤¤¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦º´Æ£¸¼£¡Ê¸¶¡Ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷À¤È½Ð²ñ¤¤¡¢½éÎø¤ËÍî¤Á¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¸¶¤Ï¡¢½é¼ç±é±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡ÖÁ´¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¦¤È¤ï¤¯¤ï¤¯¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¥¨¥´¥µ¤¹¤ë¤ó¤Ç¡¢¤¼¤ÒÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È´ÑµÒ¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£²·î¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¿·²ÃÆþ¡£ËÜºî¤Î¼ç±éÈ´¤Æ¤¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÁ°¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢»£±Æ¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ¡ºÍ¥·¡¼¥ó¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢Çä¤ì¤Ê¤¤·Ý¿Í¤ÎÀßÄê¤Î¤¿¤á¡ÖÌÌÇò¤¤¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤ò¾ï¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤ÆÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È»ý¤ÁÁ°¤Î¡È¤ª¾Ð¤¤¥»¥ó¥¹¡É¤òÉõ°õ¤·¤¿»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¶¦±é¤ÎÂô¸ý°¦²Ú¡¢¥Ï¥Ë¥È¥éÇßÌÚ¡¢²ÆÌÜ´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£