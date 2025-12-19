◇フィギュアスケート全日本選手権第1日（2025年12月19日 東京・国立代々木競技場）

ミラノ・コルティナ冬季五輪代表最終選考会を兼ねる全日本選手権が開幕し、女子SPでジュニア年代の岡万佑子（16＝木下アカデミー）が73・20点をマークした。

冒頭でルッツ―トーループの連続3回転を決めると、続くトリプルアクセルも成功。後半の3回転フリップも決め、ノーミスの演技で高得点を叩き出した。

「ノーミスで終われたことが凄くうれしいし、トリプルアクセルを着氷できて、うれしい気持ちとホッとした気持ちがあります」

ジュニアのSPは規定でトリプルアクセルを入れられない中、シニアの選手たちと戦える年に一度の舞台でSPから大技を組み込んだ。

ジュニア年代をけん引する島田麻央（17＝木下グループ）の一学年下。6歳でフィギュアスケートを始め「レベルアップしたい」という思いから昨年、北海道から京都に引っ越して木下アカデミー所属となった。年齢制限によりミラノ・コルティナ五輪の出場資格はないが、日本一を決める舞台でインパクトを残した。