元TBS記者でジャーナリスト・武田一顕氏が19日、MBSテレビ「よんチャンTV」に出演。自民党と国民民終面埠頭が「年収の壁」を178万円に引き上げると合意したことについて語った。

年収の壁引き上げで年間6500億円の税収減が見込まれ、何で穴埋めするかは未定。武田氏は「最終的には国債で埋めるんでしょうね。高市さんは今回の補正予算でも分かるように、国債で借金を増やすことにためらいがない。大前提として経済が成長していくことが担保されていれば国債をある程度発行してもいいけど、現状そんなにうまくいかないってところに問題がある」とした。

自民が国民の主張をほぼ丸飲みしての合意の背景には、国民を抱き込みたいという意図が透けて見える。「特に来年度の本予算案を1月から審議する。その時に玉木さん賛成してくださいね、という約束があるから合意した」と解説した。

「あともう一点言いたい」と切りだした武田氏は、「自民党っていい加減な政党ですよね」とバッサリ。「この間まで178万円には何としても上げられないと言ってたのに、今回こうして危なくなったらほぼ丸飲み」と指摘した。

「一昨日、松井一郎さんがこの番組で“自民党はヌエみたいな政党だ”って言ってたけど、まさにその通りで。ほんとにいい加減でずる賢い政党だってことを忘れちゃいけない」と評した。元維新代表の松井一郎氏は17日に同番組に出演し、自民について「ヌエみたいなもんですから。ヌエは骨抜きにする妖怪。僕も自民党（にいた時代が）長かったからね」「維新は改革マインドという背骨を抜かれてはいけない」などと語っていた。

メッセンジャー・黒田有は「高市さんは柔軟性がある、という見方もある。ある意味早く決断するようなイメージがあるけど、どうですか」と問うと、武田氏は「私は高市さんはヒツジの皮を被ったオオカミに見える。今は少数与党だから言うことを聞かないととなってるが、選挙で多数を持ったら自分の主張をどんどん出してくるのは間違いない」と返していた。