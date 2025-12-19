ºÊ¤ÎÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Æ¤â½õ¤±¤Ê¤¤¡Ä¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤¤É×¤ÈÊë¤é¤¹¤Î¤Ï²æËý¤Î¸Â³¦¡ªÀìÌç²È¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ´Ø·¸½¤Éü¡¢ºÇ¸å¤ÏÎ¥º§¤â»ëÌî¤Ë
²È»ö¡¦°é»ù¤ËË»¤·¤¤ºÊ¤ò²£ÌÜ¤Ë²Ë¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÉ×¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤¤Ã¶Æá¤ÈÊë¤é¤¹¤Î¤Ï²æËý¤Î¸Â³¦¤À¡×¤È´¶¤¸¤ëºÊ¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²È»ö¤ä°é»ù¤ÏºÊ¤Î»Å»ö¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÊ¤¬É×¤Ë»×¤¤¤ä¤ê¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤¤É×¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎ¥º§¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÅ°Äì¥¬¥¤¥É
»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤¤É×¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ï¡©
ºÊ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¤Ë¡¢É×¤Î¤³¤È¤ò¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤¤¿Í¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤¤É×¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ºÊ¤ÎÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Æ¤â½õ¤±¤Ê¤¤
ÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Æ¤â½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢ºÊ¤Ï¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤¤¿Í¤À¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ºÊ¤¬ÉÔÄ´¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÉ×¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ÇÉÂ¤è¤ê¤â»Å»ö¤äÍ§¿Í¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÉ×¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿É×¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¡¢ºÊ¤ÏÉÔ¿®´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡²È»ö¡¦°é»ù¤ò¤·¤Ê¤¤
»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤¤É×¤Ï¡¢²È»ö¡¦°é»ù¤ÏºÊ¤¬¤ä¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÊ¤¬²È»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀöÂõÊª¤ò´³¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î²£¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢»Ò¶¡¤¬µã¤½Ð¤¹¤È¡ÖÁá¤¯ÌÛ¤é¤»¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤Þ¤¤¤Ë¤Ï¡¢ºÊ¤¬³°½Ð¤·¤ÆÎ±¼é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤´ÈÓ¤òÍÑ°Õ¤·¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£°é¤Ã¤¿²ÈÄí´Ä¶¤¬Äâ¼ç´ØÇò¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤«¤Ë¸À¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð²È»ö¤ä°é»ù¤ò¼êÅÁ¤ª¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë»þ´Ö¡¦¤ª¶â¤ò»È¤¦
¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë»þ´Ö¡¦¤ª¶â¤ò»È¤¤¡¢ºÊ¤ä»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¤É×¤Ë¤â¡¢ºÊ¤Ï»×¤¤¤ä¤ê¤¬¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤Ç½ÐÄ¥¤äÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤â¡¢²ÈÂ²¤ä»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤Ë¤ªÅÚ»º¤Ê¤É¤ò²¿¤âÇã¤Ã¤Æµ¢¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢»Ò¶¡¤Î½¬¤¤»ö¤â¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ä³°¿©¤Ë¤â¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤Ê¤¤É×¤Þ¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿É×¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¼«Ê¬¤Î¼«Í³¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇÄã¸Â¤ÎÀ¸³èÈñ¤·¤«ºÊ¤ËÅÏ¤µ¤º¡¢ºÊ¤ä»Ò¶¡¤Ë¤ÏìÔÂô¤òµö¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦É×¤â¤¤¤Þ¤¹¡£·ÐºÑDV¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤¤É×¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡
»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤¤É×¤ËÂÐ¤·¡ÖÉ×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¹Í¤¨¡¢¡Ö¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ç»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤¤É×¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤¤É×¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¤òÂÎ¸³ÃÌ¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡»¡¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÏÄü¤á¤ë
¡ÖÃ¶Æá¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Â¾¿Í¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¹Í¤¨¡¢»¡¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÄü¤á¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¡£¶¦´¶À¤¬Äã¤¤É×¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£»¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤òÄü¤á¤ë¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Äü¤á¤ÆÉ×¤ò¡Ö¤¿¤À¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¿Í¡×¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢1¿Í¤Ç²È»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¤¬¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢ºÊ¤Ï¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤É×¤ÎÂ¸ºß¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¹Í¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢µ¤Ê¬¤âÊÑ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡Í×Ë¾¤Ï¶ñÂÎÅª¤«¤Ä¥·¥ó¥×¥ë¤ËÅÁ¤¨¤ë
»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤¤É×¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¤«¤Ä¥·¥ó¥×¥ë¤ËÅÁ¤¨¤ë»ö¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¶¦´¶À¤¬Äã¤¯»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤¤É×¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤Ï¹Í¤¨¤º¡¢É×¤ËÀµ³Î¤ËÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼ÂºÝ¤ä¤ë¤³¤È¤ò»öºÙ¤«¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²È»ö¤ò¤¢¤Þ¤ê¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¶¡¤Ë¶µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÍ×Ë¾¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤ÈÉ×ÉØ´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²þÁ±¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ÌµÍý¤·¤Æµ¤¸¯¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤
»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤¤É×¤Ë¤Ï¡¢ÌµÍý¤·¤Æµ¤¸¯¤¤¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸«ÊÖ¤ê¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ð¤«¤êµ¤¸¯¤¤¤ò¤¹¤ë¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£²æËý¤»¤º¤ËÌµÍý¤·¤Æµ¤¸¯¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¡£
»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤¤É×¤Ï¡¢µ¤¸¯¤¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â»×¤¤¤ä¤ê¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢É×¤Ëµ¤¸¯¤¦É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ª¸ß¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯À¸³è¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤¤¸ÀÆ°¤Ç½ý¤Ä¤¤¤Æ¤â´¶¾ðÅª¤ËÅÁ¤¨¤Ê¤¤
»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤¤¸ÀÆ°¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¡¢°ìÃ¶ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ê¡¢´¶¾ðÅª¤ËÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£»þ¤Ë¤Ï·ù¤ß¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤¤¸ÀÆ°¤ËÅÜ¤ê¤¬Í¯¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ò¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÜÌÄ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤¬°²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢É×¤Ï¤Ê¤¼ºÊ¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ï·Ú¤¯¼õ¤±Î®¤¹¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬ÌµÂÌ¤Ê¸ýÏÀ¤òËÉ¤²¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£É×¤Î¡Ö¤´ÈÓ¤Þ¤À¡©¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿ÇÛÎ¸¤ÎÂ¤ê¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÉÔ²÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢·Ú¤¯¼õ¤±Î®¤¹¤«¡Ö¸À¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¸ÌÀ¤Ç¤¹¡£
¢¡Âè»°¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÇÁêÃÌ¤¹¤ë
¼«Ê¬¤À¤±¤ÇÂÐ½è¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¿Æ¤äÍ§¿Í¡¢¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤Ê¤É¤ÎÂè»°¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÇÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´ûº§¼Ô¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö»ä¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤è¡×¤È¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ã¯¤«¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿²ò·è°Æ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÅÇ¤½Ð¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÈ¤ê¤ÇÇº¤Þ¤º¡¢Â¾¿Í¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÍê¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤¤É×¤ËÇº¤ó¤À¤éÉ×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤è¤¦
É×¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤µ¤ËÇº¤ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿ÂÐ½èË¡¤ò»î¤·¤Æ¤â¾õ¶·¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢É×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
É×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Âè»°¼Ô¤Ç¤¢¤ëÀìÌç²È¤¬µÒ´ÑÅª¤ÊÎ©¾ì¤«¤éÉ×ÉØ¤ÎÌäÂê¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ä¹Í¤¨Êý¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ºÊ¤¬ÆÈ¤ê¤Ç´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀìÌç²È¤Î½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É×¤Ë¤âÌäÂê¤Î¿¼¹ï¤µ¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
É×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼è¤êÊý¤äÌäÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢É×¤¬»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ò¼è¤ëÇØ·Ê¤ä¸¶°ø¤òÃµ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º¬ËÜÅª¤Ê²ò·èºö¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢É×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¤Ï¡¢É×¤¬ÌäÂê¤òÇ§¼±¤·¡¢²þÁ±¤¹¤ë°ÕÍß¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£É×¤¬»²²Ã¤òµñÈÝ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ºÊ¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Îµ¤»ý¤Á¤òÀ°Íý¤·¡¢º£¸å¤ÎÊý¸þÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÁÉ×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼»°»Þ ¾È»Ò¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Á
»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤¤É×¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¶ì¤·¤à¤È¤¡¢°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Ä¹Ç¯¤Î´Ø·¸À¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖÎä¤¿¤µ¡×¤Ï¡¢É×ÉØ¤À¤±¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè»°¼Ô¤Î²ðÆþ¡½¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÉ×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ä¿®Íê¤Ç¤¤ëÀìÌç²È¤ÎÁêÃÌ¤Ï¡¢ÃæÎ©¤Ç´¶¾ð¤ÎÀ°Íý¤äÂÐÏÃ¤Î»å¸ý¤ò¸«¤Ä¤±¤ë½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢´Ø·¸¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹ÎÏ¤â¡¢¼«Ê¬¤ò¼é¤ëÍ¦µ¤¤â¾¯¤·¤º¤Ä¼è¤êÌá¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤¤É×¤Ë¸Â³¦¤¬Íè¤¿¤éÎ¥º§¤â»ëÌî¤Ë
»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤¤É×¤Ë¤Ï¡¢ºÊ¤âÉ×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀÜ¤·Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤í¤¤¤í¼ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤â¡¢É×¤ÎÂÖÅÙ¤¬²þ¤Þ¤é¤º¡¢¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤¿¤éÎ¥º§¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡ÊÛ¸î»Î¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤ò¸¡Æ¤¤·¤è¤¦
Î¥º§¤ò¹Í¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤Ë¾Ü¤·¤¤ÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£ÊÛ¸î»Î¤ÏË¡Åª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤éÎ¥º§¤Î²ÄÇ½À¤ä¼êÂ³¤¡¢ºâ»ºÊ¬Í¿¡¢¿Æ¸¢¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀìÌçÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÎ¥º§ÌäÂê¤â¡¢Ë¡Åª¤Êº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÎäÀÅ¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡ADR¡ÊºÛÈ½³°Ê¶Áè²ò·è¼êÂ³¤¡Ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è
¤¤¤¤Ê¤êºÛÈ½¤Ë¿Ê¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ADR¡ÊºÛÈ½³°Ê¶Áè²ò·è¼êÂ³¤¡Ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÄ´Ää°Ñ°÷¤Ê¤É¤ÎÂè»°¼Ô¤¬´Ö¤ËÆþ¤ê¡¢É×ÉØÁÐÊý¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤òÃçºÛ¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£ºÛÈ½¤è¤ê¤â»þ´Ö¤äÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë²ò·èºö¤ò¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¥º§¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤Ê·èÃÇ¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤ÇÇº¤Þ¤º¡¢ÀìÌç²È¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÎÉ¤ÎÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡ÚQ&A¡Û»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤¤É×¤È¤Î´Ø·¸²þÁ±¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. É×¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ºÊÂ¦¤À¤±¤¬²æËý¤·Â³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºÊÂ¦¤À¤±¤¬°ìÊýÅª¤Ë²æËý¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤äÍ×µá¤òÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¡¢É×ÉØ¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾õ¶·¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÎ¥º§¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Q. É×¤Ë²È»ö¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¼êÅÁ¤Ã¤Æ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤ò»È¤¦¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²È»ö¤ÏÉ×ÉØ¤ÇÊ¬Ã´¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀöÂõÊª¤ò´³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ç´Ê·é¤Ê°ÍÍê¤Î»ÅÊý¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¡¢½ªÎ»¸å¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Q. »×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤¤É×¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤ÎÀ³Ê¤Ê¤Î¤ÇÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¤«¡©
À³ÊÅª¤ÊÆÃÄ§¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´°Á´¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼è¤êÊý¤ä´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Áê¼ê¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òº¬ËÜÅª¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢ºÊÂ¦¤âÀÜ¤·Êý¤ò¹©É×¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Q. »Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤¤Éã¿Æ¤Ï»Ò¶¡¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤¤Éã¿Æ¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Î¿Í³Ê·ÁÀ®¤Ë¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤Ï¿Æ¤Î¹ÔÆ°¤ò¸«¤Æ³Ø¤Ö¤¿¤á¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤ä¶¨ÎÏ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÍý²ò¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Êì¿Æ¤¬Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¶¡¤ËÀµ¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Q. É×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤¤É×¤È¤Î´Ø·¸²þÁ±¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
É×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ï´Ø·¸²þÁ±¤ËÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£Âè»°¼Ô¤ÎÀìÌç²È¤¬²ðÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òµÒ´Ñ»ë¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÊýË¡¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢É×¤¬ÌäÂê¤òÇ§¼±¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤¹¤ë°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¶¯À©Åª¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¸ú²Ì¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤¹¡£
»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤¤É×¤È¤Î´Ø·¸¤ò¸«Ä¾¤¹¤¿¤á¤Ë
»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤¤É×¤È¤Î´Ø·¸¤ËÇº¤àºÊ¤Ï·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É×¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ»þ¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡¢²È»ö°é»ù¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬Ãæ¿´¤Î¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¤Þ¤º¤Ï»¡¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÄü¤á¡¢¶ñÂÎÅª¤ÇÌÀ³Î¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÌµÍý¤·¤Æµ¤¸¯¤¤¤ò¤»¤º¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤é¤º¤ËÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤º¡¢¿Æ¤äÍ§¿Í¤Ê¤É¤ÎÂè»°¼Ô¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¡¢É×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤âÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¾õ¶·¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÎÉ¤Î²ò·èºö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£É×ÉØ´Ø·¸¤Ï°ì¿Í¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Å¬ÀÚ¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¢¡´Æ½¤¼Ô¡§»°»Þ¾È»Ò¡Ê¤µ¤¨¤°¤µ¡¦¤Æ¤ë¤³¡ËÉ×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¿²ÝÂê²ò·è·¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ê¥³³è¡×ÀìÌç²È
NPOÆüËÜ²ÈÂ²ÌäÂêÁêÃÌÏ¢ÌÁÀµ²ñ°÷¡¿É×ÉØÌäÂê¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¿¥×¥í¥³¡¼¥¹½¤Î»¡£JADPÇ§Äê¥á¥ó¥¿¥ë¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡£É×ÉØÌäÂê¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥à¡Ö¥Æ¥£¥À¥Æ¥é¥¹ ¡×³«Àß¡£ »×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÁêÃÌ¼ÔÍÍ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¤½¤ÎÊý¤ËºÇÅ¬¤Ê²ò·è»Ö¸þ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ÏÄêÉ¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Î¤ªÇº¤ß¤Ë±þµÞÁ¼ÃÖ¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢Çº¤ß¤¬º¬ËÜ²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ÁêÃÌ¼ÔÍÍ¤Î¿´¤ÎÌäÂê¤ä¡¢²ÈÂ²¤È¤Î´Ø·¸¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÈ¼Áö¤¹¤ë¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡Ö¥ê¥³³è¡×¤Ï¡¢É×ÉØÌäÂê¤Î²ÝÂê²ò·è·¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£É×ÉØ´Ø·¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤äÎ¥º§¤ÇÇº¤à¿Í¤Ë¡¢ÀìÌç²È¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Î¥«¥¿¥Á¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë»þÂå¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿ºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦Î¥º§¡¢É×ÉØÌäÂê¤Î²ÝÂê²ò·è·¿¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ê¥³³è¡×
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿¥ê¥³³è¡Ë