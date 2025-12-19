¤¿¤Ã¤¿100Ëü±ßÂæ¤ÇÇã¤¨¤ë¡ª ¥È¥è¥¿¤Î¡Ö¤á¤Á¤ã¡È¾®¤µ¤¤¡É¥¯¥ë¥Þ¡×¤¬Ì¥ÎÏÅª¡ª ¹âÎð¼Ô¤Ç¤âOK¤ÊÁ´Ä¹2.5m¡ÖÉáÄÌÌÈµö¥â¥Ç¥ë¡×¡ª ¥¨¥¢¥³¥óÉÕ¤¤ÇÁõÈ÷¤â½½Ê¬¤Ê¼êº¢¥â¥Ç¥ë¡ÖC¡Üpod¡×¤Ï¸å·Ñ¤Ë´üÂÔ
²áÁÂ²½¤Î¿Ê¤àÃÏÊý¤ä¹âÎð¼Ô¤ÎÆü¾ï¤ÎÂ¤ËºÇÅ¬¤À¤Ã¤¿¡Ö³×¿·Åª¥â¥Ç¥ë¡×
¡¡¥È¥è¥¿¤¬2024Ç¯²Æ¤ËÀ¸»º¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡ÖC¡Üpod¡Ê¥·¡¼¥Ý¥Ã¥É¡Ë¡×¤Ï¡¢Á´Ä¹2.5m¤È¤¤¤¦Ä¶¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ËÉ¬Í×½½Ê¬¤ÊÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤¿¾®·¿BEV¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡°ÜÆ°ÍÑ¾®·¿¼Ö¤È¤·¤ÆÉáÄÌÌÈµö¤Ç±¿Å¾¤Ç¤¤ë¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡¢¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÃÏÊý¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸å·Ñ¥â¥Ç¥ë¤Ï¤Þ¤ÀÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¤Î¡Ö¥¹¥´¤¤¾®¤µ¤¤¥¯¥ë¥Þ¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê25Ëç¡Ë
¡¡ÃÏÊý¤Ç¤Ï²áÁÂ²½¤ä¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¥Ð¥¹Ï©Àþ¤ÎÇÑ»ß¤ä¥¿¥¯¥·¡¼»ö¶È¼Ô¤ÎÇÑ¶È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢Æü¾ï¤Ç¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤Î³ÎÊÝ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Î¤Ê¤«¡¢¥È¥è¥¿¤¬ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¾®·¿2¿Í¾è¤ê»ÍÎØEV ¥·¡¼¥Ý¥Ã¥É¤Ï¡¢¼è¤ê²ó¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤ËºÇ¿·¤ÎÀè¿Ê°ÂÁ´µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿EV¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥Ý¥Ã¥É¤Ï2020Ç¯12·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ»Ï©¸òÄÌË¡¤Ç¤ÏÉáÄÌÌÈµö¤Ç±¿Å¾¤Ç¤¤ë¡Ö°ÜÆ°ÍÑ¾®·¿¼Ö¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÈÆ±¤¸²«¿§¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï60km¡¿h°Ê²¼¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÁö¹Ô¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹2490mm¡ßÁ´Éý1290mm¡ßÁ´¹â1550mm¤ÈÈó¾ï¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£¶¹¤¤Ï©ÃÏ¤ä¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÄ®ÊÂ¤ß¤¬»Ä¤ëÃÏ°è¤Ê¤É¤Ç¤âÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¾è¤ê¤³¤Ê¤»¤ë¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¤Ï3.9m¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï2¼ÖÀþÆ»Ï©¤Ç1²óÀÚ¤êÊÖ¤»¤ÐU¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¾®²ó¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³°´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·ÚÎÌ¤Ç°Â²Á¤Ê¼ù»é¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¥¥ã¥Ó¥ó¤ä¡¢Âç·¿¤ÎLED¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¡¦¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤Ê¤É¤òÁõÈ÷¡£´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Æü¾ï»ÈÍÑ¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤Î¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤ÏÂç¿Í2¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤ì¤ë½½Ê¬¤Ê¼¼Æâ¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Ï±¿Å¾¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¤¥Ã¥ÁÎà¤ò½¸ÃæÇÛÃÖ¤·¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¡£
¡¡¥·¡¼¥ÈÂ¸µ¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÊº¹¤Î¾¯¤Ê¤¤¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¾²ÌÌ¤Ë¤è¤ê¾è¹ßÀ¤¬¹â¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤äÂ¤ÎÉÔ¼«Í³¤ÊÊý¤Ç¤â¾è¤ê¹ß¤ê¤¬¤·¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¶Ë¤á¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤¬¤é¡¢¹â¸úÎ¨¥¯¡¼¥é¡¼¤ä²÷Å¬²¹Ç®¥·¡¼¥È¡Ê¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¡Ë¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ï¤Î°ÜÆ°¤â²÷Å¬¤Ë¤³¤Ê¤»¤ëµ¡Ç½À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥²¥Ã¥¸¥ë¡¼¥à¤ÏÄ¹¤µ335mm¡ßÉý619mm¡ß¹â¤µ767mm¤ò³ÎÊÝ¡£¥´¥ë¥Õ¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤ÎÂç¤¤Ê²ÙÊª¤ÎÀÑºÜ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÍÆÎÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ÏºÇÂç½ÐÎÏ12.5ÇÏÎÏ¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯56Nm¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥ê¥¢¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë¡¢51Ah¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢°ì½¼ÅÅÁö¹Ôµ÷Î¥¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡Ë¤Ï150km¤òÃ£À®¡£ÎÙÄ®¤Ø¤ÎÇã¤¤Êª¤äÄÌ±¡¡¢ÊÒÆ»1¡Á2»þ´ÖÄøÅÙ¤Î°ÜÆ°¤Ê¤é½½Ê¬¤Ê¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ç¤¹¡£
¡¡½¼ÅÅ¤Ï200VÉáÄÌ½¼ÅÅ¤Î¾ì¹ç¡¢5»þ´Ö¤Û¤É¤Ç´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£ÀìÍÑ¹©»ö¤¬ÉÔÍ×¤Ê²ÈÄíÍÑ¤Î100VÅÅ¸»¤Ç¤â½¼ÅÅ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ä¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ê¤É¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë1500WÍÆÎÌ¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ä³°ÉôµëÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÒ³²»þ¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤Î³°ÉôÅÅ¸»¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ëÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤µ¤âÆÃÄ§¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Ç¤Ï¡Ö¥×¥ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡×¤ä¡Ö¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ö¥ì¡¼¥¡×¡¢Î¾ÀÊ¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤äABS¡¢ELR¡Ê¶ÛµÞ¥í¥Ã¥¯¼°´¬¤¼è¤êÁõÃÖ¡ËÉÕ¤¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾®¤µ¤¤¥Ü¥Ç¥£¤Ê¤¬¤éÀè¿ÊÅª¤Êµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ±¿Å¾¤Ç¤¤ë°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï166Ëü5000±ß¤«¤é173Ëü1000±ß¡£¹ñ¤ÎCEVÊä½õ¶â¤ä¼«¼£ÂÎÆÈ¼«¤ÎÊä½õ¶â¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë100Ëü±ßÂæÁ°È¾¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¼ê·Ú¤µ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥Ý¥Ã¥É¤ÏºÇ¾®¸Â¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê½¼¼Â¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¡¢ÃÏÊý¤ä»³´ÖÉô¤Ê¤É¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ëº¤¤ëÃÏ°è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Î¥Åç¤ä¸Å¤¤Ä®ÊÂ¤ß¤¬»Ä¤ëÃÏ°è¤Ê¤É¤Ç¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢È¯Çä¤«¤é3Ç¯¤Û¤É·Ð²á¤·¤¿2024Ç¯²Æ¤ËÀ¸»º¤ò½ªÎ»¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¸å·Ñ¥â¥Ç¥ë¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡º£¸å¤âÃÏÊý¤Ç¤Î°ÜÆ°²ÝÂê¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï²½¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥·¡¼¥Ý¥Ã¥É¤Î¤è¤¦¤Ê»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤¾®·¿EV¤ÎºÆÅÐ¾ì¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÜÆ°¼êÃÊ¤ÎÁªÂò»è¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¾®·¿¤Ç´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¼¡À¤Âå¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î³«È¯¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£