²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ç²û¤«¤·¤Î¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤òÇ®¾§¡¡µ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤ÈþÀ¼¤Ë»ëÄ°¼Ô¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×
¡¡2025Ç¯12·î17Æü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¤Ç¥×¥í¿ý»Î¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¤¬12·î17Æü¡¢¥«¥é¥ª¥±´ë²è¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î´ë²è¤Ï¡¢2020Ç¯¤Î¥«¥é¥ª¥±¿Íµ¤1°Ì¤Î¶Ê¤òÅö¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î¤è¤¦¤À¡£ºÇ½é¤ËÁª¶Ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¡ÖLemon¡×¡£¤À¤¬¤³¤Á¤é¤Ï2018Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¡¢ÍâÇ¯2019Ç¯¤Ë1°Ì¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼¡¤Ë²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À±Ìî¸»¤Î¡ÖÎø¡×¡£²¬ÅÄ¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ²Î¤Ã¤¿¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢2016Ç¯¥ê¥êー¥¹¤Ç³°¤ì¡£
¡¡3¶ÊÌÜ¤Ë²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢YOASOBI¤Î¡ÖÌë¤Ë¶î¤±¤ë¡×¡£¡Ö²Î¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¶Ê¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤â²Î¤¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â³°¤ì¡£¼¡¤ÏDISH//¤Î¡ÖÇ¡×¡£¤À¤¬¤³¤Á¤é¤â³°¤ì¡£²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¤¨ー¤Ê¤ó¤Ç¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤Àþ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤«¤Ê¤ê²ù¤·¤½¤¦¤À¡£¤³¤³¤Ç1°Ì¤Î¶Ê¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥É¡×¤È¤¤¤¦¥Ò¥ó¥È¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢²¬ÅÄ¤ÏKing Gnu¤Î¡ÖÇòÆü¡×¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¤À¤¬¤³¤Á¤é¤â³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÄÉ²Ã¤Ç¥Ò¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¤ËÀµ²ò¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¡£²Î¤Ã¤¿¶Ê¤ÏOfficialÉ¦ÃËdism¤Î¡ÖPretender¡×¡£²¬ÅÄ¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Æ°²è¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¸þ¸¶¹¯ÂÀ¡Ë