¡ÚµÁÊì¤Î²ð¸î¡Ö10Ëü±ß»ö·ï¡×¡Û¤è¤¦¤ä¤¯Íè¤¿¤Î¤Ë¡©º¹¤·½Ð¤µ¤ì¤¿ÉõÅû¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¡ãÂè8ÏÃ¡ä#4¥³¥ÞÊìÆ»¾ì
±óÊý¤Ë½»¤à¿Æ¤¬ÉÂµ¤¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¶á¤¯¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿ÈÆâ¤Ë¡È¤ªÎé¤È¤·¤Æ¡É¤ª¶â¤òÅÏ¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤·¤½¤Î¹Ô°Ù¤òÅÜ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡ª¡©¡¡¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢»×¤ï¤Ì·Á¤ÇÎ¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Âè8ÏÃ¡¡Êì¤Î¾Ð´é¡ÚµÁËå¤Îµ¤»ý¤Á¡Û
¡ÚÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¡Û
Æþ±¡¤«¤é10Æü¤âÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¦¤¨¡¢ÉÂ±¡¤Ë¾¯¤·´é¤ò½Ð¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤°¤Ëµ¢¤í¤¦¤È¤¹¤ë¥¢¥Ä¥·¤µ¤ó¡£¥Á¥¨¤µ¤ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¥¢¥Ä¥·¤µ¤ó¤Î¡ÖÂ¾¿Í»ö¡×¤ÊÂÖÅÙ¤ò¡¢²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê¤È´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âÊÌ¤ìºÝ¤Ë¡¢²¿¤ÎÁ°ÃÖ¤¤â¤Ê¤¯¤ª¤â¤à¤í¤ËÉõÅû¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡Ä¡Ä¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¥¢¥Ä¥·¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç10Ëü±ß¤ò¼êÅÏ¤½¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦ÂçÅç¤µ¤¯¤é¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦°æ°Ë¥Æ¥ì»Ò
