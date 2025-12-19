ÆüËÜ±Ç²è¤ØàÉ¾ÏÀ²ÈµéáÄ¹Ê¸¥ì¥Ó¥å¡¼¡ÄSJ¥·¥¦¥©¥ó¤ÎÅê¹Æ¤ËÂçÃíÌÜ¡Ö¸½ÌòK-POP¥¹¥¿¡¼¤ä¤Ã¤¿¡×¡Ö¥×¥í¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤Î¤è¡Ä¡×
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×SUPER JUNIOR¤Î¥·¥¦¥©¥ó¤¬X¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥¦¥©¥ó¤Ï¤Þ¤º4¤Ä¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤É¤ì¤â¼Â¼Ì±Ç²è¡Ö¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡×¤ÇÇÐÍ¥¡¦º´Æ£·ò¤¬±é¤¸¤ëÈìÂ¼·õ¿´¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Î®Äª¤ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤¬Ì¡²è¤«¤é¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¤Ï¡¢¸¶ºî¼Â¼Ì²½¤ÎÌÏÈÏ¤È¤â¸À¤¨¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º´Æ£·ò¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«É¬¤º¡¢ºù¤Î²¼¤Ç¤ª¼ò¤ò°ìÇÕ¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Îº¢¤«¤é¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¤Î¿ô¤¢¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºî¼Ô¤ÎÏÂ·î¿¹¨¤Ë¤â²ñ¤¤¤¿¤¤¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ç¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢¤³¤Ã¤½¤êÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤Ä¤«¤ë¤È¼¸¤é¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÂç¤¤Ê°Ö¤á¤Ï¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤ÊºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¼¤¤ÁÛ¤¤¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡¡É¾ÏÀ²È¤Î¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¤ÎÄ¹Ê¸¤ËÂÐ¤·¡Ö°ì½Ö¡¢±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¤Î¥Ý¥¹¥È¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¸½ÌòK-POP¥¹¥¿¡¼¤ä¤Ã¤¿¡×¡Ö°¦¤¬¿¼¤¤¡×¡Ö¥·¥¦¥©¥ó¤¬¤ë¤í·õ¤ò¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÁÛ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÆüËÜ¸ì¤¹¤´¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¥ì¥Ó¥å¡¼¤¬¥×¥í¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤Î¤è¡Ä¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«ÆüËÜ¤ÇÂÐÃÌ¡Ä²ñ¤¨¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£