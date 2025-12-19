¡ÖÍèÇ¯¤³¤½³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡Ä¡×¥í¥¢¥Ã¥½°ì¶Ú14Ç¯ÌÜ¤Ø¡¡Íèµ¨J3¹ß³Ê¤Î·§ËÜ¡¡¥Ù¥Æ¥é¥óDF¹õÌÚ¹¸Ê¿¤È·ÀÌó¹¹¿·
¡¡Íèµ¨J3¤Ë¹ß³Ê¤¹¤ë¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ï19Æü¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óDF¹õÌÚ¹¸Ê¿¡Ê36¡Ë¤È¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡·§ËÜ¸©½Ð¿È¤Î¹õÌÚ¤ÏÂçÄÅ¹â¤«¤éº´²ìÂçºß³Ø»þ¤Î2010Ç¯¤ËÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆÅö»þJ2¤Î¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ë²ÃÆþ¡£13Ç¯¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ÇÅö»þJ2·§ËÜ¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢15Ç¯¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ´°Á´°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤é·§ËÜ°ì¶Ú¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏJ2¥ê¡¼¥°10»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ë¤â2»î¹ç½Ð¾ì¡£ÆÀÅÀ¤ÏµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼éÈ÷¿Ø¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»¤Ç¤ÏJ1¤Ç3»î¹ç¡¢J2¤Ç315»î¹ç11ÆÀÅÀ¡¢J3¤Ç87»î¹ç3ÆÀÅÀ¡£
¹õÌÚ¹¸Ê¿¥³¥á¥ó¥È¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡Öº£Ç¯¤â1Ç¯´Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤â¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥¢¥Ã¥½¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ÍèÇ¯¤³¤½³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×