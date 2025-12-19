ÍèÇ¯1·î½é³«ºÅ¤ÎB¥ê¡¼¥°¥É¥é¥Õ¥È¡¡»ÖË¾Áª¼ê108¿Í¤½¤í¤¦¡¡Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¹âV¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃÞÇÈÂç¡¦´ä²¼½ÚÊ¿¤éÍÎÏÁª¼ê¤â
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò¤ÎB¥ê¡¼¥°¤Ï19Æü¡¢ÍèÇ¯1·î29¤Ë½é³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ÖË¾Áª¼ê°ìÍ÷¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ñÆâ¤ÎÂç³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³¤³°½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢ÁíÀª108¿Í¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬Â·¤Ã¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡Ê¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Ë¤òÀ©¤·¤¿Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¹âÀª¤«¤é¤Ï¡¢Åö»þ¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿PG´ä²¼½ÚÊ¿¡ÊÃÞÇÈÂç¡Ë¤ä¡¢SGÀôÅÐæÆ¡ÊÆüÂç¡Ë¡¢SG¿Ë´ÖÂçÃÎ¡ÊÌÀÂç¡Ë¡¢PF¿¹²¬Íµµ®¡ÊÃæµþÂç¡Ë¡¢PFÅç粼µ±¡ÊÃæÂç¡Ë¤¬¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡Á´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿ÆüËÜ·ÐºÑÂç¤«¤é¤ÏSF¥×¥é¥¤¥¹½ö¼î°¡¡Ê¤ì¤¤¤á¤¤¹â½Ð¿È¡Ë¤ÈSGº£ÀôÂÀÍÛ¡ÊÊ¡²¬Âè°ì¹â½Ð¿È¡Ë¤Î2¿Í¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¼ç¤Ê¶å½£¤æ¤«¤ê¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ÖË¾Áª¼ê
PG¡¡´ä²¼¡¡½ÚÊ¿¡¡¡ÊÃÞÇÈÂç¡ËÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¹â½Ð¿È
SG¡¡Àô¡¡¡¡ÅÐæÆ¡¡¡ÊÆü¡¡Âç¡ËÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¹â½Ð¿È
SG¡¡¿Ë´Ö¡¡ÂçÃÎ¡¡¡ÊÌÀ¡¡Âç¡ËÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¹â½Ð¿È
PF¡¡¿¹²¬¡¡Íµµ®¡¡¡ÊÃæµþÂç¡ËÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¹â½Ð¿È
PF¡¡Åç粼¡¡¡¡µ±¡¡¡ÊÃæ¡¡Âç¡ËÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¹â½Ð¿È
SF¡¡¥×¥é¥¤¥¹½ö¼î°¡¡ÊÆü·ÐÂç¡Ë
SG¡¡º£Àô¡¡ÂÀÍÛ¡¡¡ÊÆü·ÐÂç¡ËÊ¡²¬Âè°ì¹â½Ð¿È
SG¡¡ÀÖ´Ö¡¡¸¿Í¡¡¡ÊÅì³¤Âç¡Ë¿¢ÌÚÃæ¡ÊÊ¡²¬¸©Ä¾Êý»Ô¡Ë¡½Æ£»ÞÌÀÀ¿¹â½Ð¿È¡¡
PG¡¡¾å´Ö¡¡¶êÎ¶¡¡¡Ê¶å¶¦Âç¡Ë
PG/SG¡¡ºêßÀ¡¡½¨¿¿¡Ê¿·³ã·Ð±ÄÂç¡ËÊ¡²¬Âè°ì¹â½Ð¿È
SF¡¡¥¸¥ã¥ó¥Ð¥ë¥Ü³¤ÅÍ¡Ê¶áÂç¡ËÄ¹ºê¡¦À¾³¤³Ø±à¹â½Ð¿È
PG¡¡¹â¶¶¡¡Íµ¿´¡¡¡ÊÀì¡¡Âç¡ËÅ·ÇÒÃæ¡ÊÊ¡²¬¸©ÃÞ»çÌî»Ô¡Ë¡½Ç½Âå²Ê³Øµ»½Ñ¹â½Ð¿È
PG¡¡ÉðÉÙ¡¡ÉöÂÀ¡¡¡ÊÅì³¤Âç¶å½£¡Ë
SF/PF¡¡ÁáÅÄ¡¡Î®À±¡ÊÆüÂÎÂç¡ËÊ¡²¬Âè°ì¹â½Ð¿È
PG¡¡»³²¼¡¡ÎÏÌé¡¡¡ÊÂçºå³Ø±¡Âç¡Ë¾®¥±ÁÒÃæ¡ÊÄ¹ºê»Ô¡Ë¡½¶å½£³Ø±¡¹â½Ð¿È