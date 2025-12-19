¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¹¡¹¥×¡¼¥ë¤ÇÌ¼Ã£¤È3¥·¥ç¥Ã¥È¡¢ÅÄÂ¼½ßà²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤¹¤¿¤áá¹ØÆþ¤Î¹ë²ÚÊÌÁñ¸ø³«¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÊÌÁñ¤À¤Ê!!¡×¤ÎÈ¿¶Á
Àä·ÊÎ×¤àÊÌÁñ¤Ç¡¢Ì¼¤¿¤Á¤È²á¤´¤¹
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÅÄÂ¼½ß¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹ØÆþ¤·¤¿ÊÌÁñ¤Ç²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÌ¼¤¿¤Á¤Ø¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡Ö¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤¬¤³¤ÎÊÌÁñ¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ç¤¹¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ÈÍ§Ã£¤È¤Î»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡ÄÇ¯¤Ë1ÅÙ¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¤³¤ÎÊÌÁñ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤Ë¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÊÌÁñ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹¡¹¤È¤·¤¿¥×¡¼¥ë¤«¤é¤Ï»³ÎÓ¤Î¼«Á³¤ÎÉ÷·Ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëìÔÂô¤Ê¶õ´Ö¤Ç2¿Í¤ÎÌ¼¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë²á¤´¤¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤³ÊÌÁñ¤Ç¤¹¤«¡©À¨¤¤¡ª¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÊÌÁñ¤À¤Ê!!¡×¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ëÊÌÁñ¡×¡Ö¤¤¤¤¥Ñ¥Ñ¤À¤Ê¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÅÄÂ¼¤Ï2013Ç¯¤Ë¸µ¥â¥Ç¥ë¤Î¹áÆá¤È·ëº§¡£16Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢20Ç¯¤Ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£