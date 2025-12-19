¤¤¤¶Á´ÆüËÜ¤Ø¡ª¿·³ã»Ô½Ð¿È¡¦Ãæ°æ°¡Èþ(17)¡¡¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ØÂç°ìÈÖ¡ÖÀäÂÐ¤ËÆ¨¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë&Ëá¤¤ò¤«¤±¤¿±éµ»¤ÇÌ´¼Â¸½¤Ø
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤¤¤ÞÂçÃíÌÜ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£ÂåÉ½¤ÎºÂ¤ò¤«¤±¤¿ºÇ¸å¤ÎÂç°ìÈÖ¡¢Á´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬12·î19Æü¤Ë³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£¿·³ã»Ô½Ð¿È¤Î17ºÐ¡¦Ãæ°æ°¡ÈþÁª¼ê¤¬Æ´¤ì¤ÎÌ´ÉñÂæ¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÎÏ¶¯¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ì´¤Î¼Â¸½¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¡ªÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß
¡Ö¼«Ê¬¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Î·ë²Ì¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢º£µ¨¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÈôÌö¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¥·¥Ë¥¢¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿º£¥·ー¥º¥ó¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½éÀï¤Î¤³¤í¤è¤ê¤Ï¡Ê¥·¥Ë¥¢¤ÎÉñÂæ¤Ë¡Ë¤À¤¤¤Ö´·¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢Ê·°Ïµ¤¤Ê¤É¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤º¡¢Îý½¬¤äËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á°¤è¤ê¤Ï¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×
Ãæ°æÁª¼ê¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥êー¥º¤ÇÂè1Àï¤ÈÂè3Àï¤ÇÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÂåÉ½Áª¹Í¤Ë½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤ÏÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Î2°Ì¤Ë¡£Ì´¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¡¢ºÇ¸å¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤¬Á´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁ´ÆüËÜ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×
ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿Ì´¤Î¼Â¸½¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¤º¤Ã¤ÈÌ´ÉñÂæ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤Þ¤À¼ê¤ÎÆÏ¤¯¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤Þ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò½ª¤¨¤Æ¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬¤¹¤´¤¯ÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤·¡¢³ð¤¨¤¿¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¶ÛÄ¥´¶¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡×
½ª»Ï¡¢ÎÏ¶¯¤¤É½¾ð¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ËÅú¤¨¤ëÃæ°æ¤ÏÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤Î¡È¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¡É¤³¤½¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¥á¥ó¥¿¥ë¤¬°ìÈÖÉ¬Í×¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀµÄ¾¡¢°ì½Ö¤Ç¤â¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¤é¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ÏËÜÈÖ¤Ç¤Ï¹ß¤ê¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï»×¤¤¤Ã¤¤êÄ·¤Ó¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ò°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¢£¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡õËá¤¤ò¤«¤±¤¿±éµ»¤Ç¸ÞÎØ¤Ø¡ª
ÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¾å¤Ç¥«¥®¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ°æ¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë3²óÅ¾È¾¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂçÉñÂæ¤ÇÃåÉ¹¤µ¤»¡¢ÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä
¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤¬Èô¤Ù¤Æ¤â¡¢¤Û¤«¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤ÏÅÀ¿ô¤â¿¤Ó¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤·Á¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤«¤Ä¡¢´°À®ÅÙ¤âÉ¬Í×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¼«¿È¤Î±éµ»¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëËá¤¤ò¤«¤±¡¢Ì´¤Ø¤ÎÈôÌö¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¸ÞÎØÂåÉ½Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤Î±éµ»¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ÎÃåÉ¹¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê±éµ»¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
19Æü¸áÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥·¥çー¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤ÎºÇ½ªÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ãæ°æÁª¼ê¡£¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¸¥ã¥ó¥×¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯º£¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÆ¨¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤¿Á´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£Ãæ°æÁª¼ê¤Î¥·¥çー¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï19Æü¡¢¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£