±ß°Â¤ËÊÑ²½¤¢¤ë¤«¡©Æü¶ä 0.75¡ó¤ËÍø¾å¤² Ä¹´ü¶âÍø¤Ï2¡óÄ¶¤Ë º£¸å¤Î±Æ¶Á¤Ï¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
½»Âð¥í¡¼¥ó¤äÍÂ¶â¶âÍø¤Ê¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÃ»´ü¶âÍø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æü¶ä¤Ï0.75¡ó¤ËÍø¾å¤²¤¹¤ë¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¡ÖN¥¹¥¿¡×¸á¸å4»þ¤´¤í¤ÎÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÆü¶ä¡¦¿¢ÅÄÁíºÛ¤Î²ñ¸«¤Ç¤ÎÈ¯¸À
Æü¶ä0.75%¤ØÍø¾å¤²·èÄê¡¢30Ç¯¤Ö¤ê¹â¿å½à
19Æü¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤ÏÀ¯ºö¶âÍø¤ò0.5¡ó¤«¤é0.75¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£1995Ç¯°ÊÍè¡¢30Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¤¤¿å½à¤Ç¤¹¡£
ÇØ·Ê¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ï¡¢±ß°Â¡¦Êª²Á¹â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ô¾ì¤Ç¤ÏÍø¾å¤²¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢±ßÁê¾ì¤Ï1¥É¥ë¡á156±ßÁ°¸å¤È¡È±ß°Â¿å½à¡É¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
»Ô¾ì¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Æü¶ä¡¦¿¢ÅÄÁíºÛ¤Î²ñ¸«¤Ç¤¹¡£
Æü¶ä ¿¢ÅÄÏÂÃË ÁíºÛ¡Ê19Æü¸á¸å¡Ë
¡Öº£¸å¤Î¶âÍ»À¯ºö±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¼Â¼Á¶âÍø¤¬¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¿å½à¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢·ÐºÑ¡¦Êª²Á¾ðÀª¤Î²þÁ±¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢°ú¤Â³¤À¯ºö¶âÍø¤ò°ú¤¾å¤²¡¢¶âÍ»´ËÏÂ¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
²ñ¸«¤Çº£¸å¤ÎÍø¾å¤²¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÈ¯¸À¤¬¤¢¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£
Æü¶ä0.75¡ó¤ËÍø¾å¤² ±ß°ÂÊÑ¤ï¤é¤º
ÆüÈæËã²»»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
Æü¶ä¤¬À¯ºö¶âÍø¤ò0.5¡ó¤«¤é0.75¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹ñºÝ¾ðÊó»ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥µ¥¤¥È¡×¸µÊÔ½¸Ä¹¡¡Äé¿Êå¤µ¤ó¡§
º£²ó¤ÎÍø¾å¤²¤ÏÍ½Â¬ÄÌ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬ÂçÁû¤®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤¿¤Á¤Ë¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢Ã»´ü¶âÍø¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¡ÖÊÑÆ°¶âÍø·¿¡×¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤â°ì»þ2%¤òÄ¶¤¨¡¢26Ç¯4¤«·î¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï¤à¤·¤í¡Ö¸ÇÄê¶âÍø·¿¡×½»Âð¥í¡¼¥ó¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Íø¾å¤²¤ÏÍ½Â¬ÄÌ¤ê¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç±ß°Â¿å½à¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£²ó¡¢¶âÍø¤ò¾å¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È±ß°Â¤¬Â³¤¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¹ç¤ï¤µ¤Ã¤ÆÊª²Á¹â¤¬Â³¤¯¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÊÍø¾å¤²¤Ç¡Ë¤½¤ì¤ò¼ã´³¤È¤É¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤Ç±ß°Â¤¬±ß¹âÊý¸þ¤Ë¿¶¤ì¤¿¤ê¡¢Êª²Á¾å¾º¤¬°ìÈ¯¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¡ÊÍø¾å¤²¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤È¤é¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹´üÅª¤Ë¤ß¤ÆÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
Äé¿Êå¤µ¤ó
¹ñºÝ¾ðÊó»ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥µ¥¤¥È¡×¸µÊÔ½¸Ä¹
BSŽ°TBS¡ÖÊóÆ»1930¡×¥Ë¥å¡¼¥¹²òÀâ