¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤ÇË½Æ°¡¢ÃÏ¸µ¼çÍ×»æ£²¼Ò¤ËÊü²Ð¡ÄÁ°À¯¸¢¤Î¹³µÄ¥Ç¥â»ØÆ³¼Ô¤¬½Æ·â»à¤·»Ù»ý¼Ô¤¬Ë½ÅÌ²½
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¡áÀÄÌÚº´ÃÎ»Ò¡Û¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Î¼óÅÔ¥À¥Ã¥«¤Ç£±£¸Æü¡¢¥·¥§¥¤¥¯¡¦¥Ï¥·¥ÊÁ°À¯¸¢¤ÎÊø²õ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Î¹³µÄ¥Ç¥â¤Î»ØÆ³¼Ô¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬½Æ·â¤µ¤ì¡¢»àË´¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ»Ù»ý¼Ô¤é¤¬Ë½Æ°¤òµ¯¤³¤·¡¢ÃÏ¸µ¼çÍ×»æ£²¼Ò¤Î¥Ó¥ë¤ËÊü²Ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¹ñ¤Ç¤ÏÍèÇ¯£²·î¤ËÁíÁªµó¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º®Íð¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Á£ÐÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹³µÄÃÄÂÎ¤Î°ì¤Ä¤Ç¹Êó¤òÌ³¤á¤¿¥·¥ã¥ê¥Õ¡¦¥ª¥¹¥Þ¥ó¡¦¥Ï¥Ç¥£»á¡Ê£³£²¡Ë¤Ç¡¢¼¡´üÁíÁªµó¤Ë½ÐÇÏÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¥Ï¥Ç¥£»á¤Ï£±£²Æü¡¢¥À¥Ã¥«¤ÎÏ©¾å¤Ç·â¤¿¤ì¡¢£±£¸Æü¤ËÈÂÁ÷Àè¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¤¿¡£ÈÈ¿Í¤ÏÊ¤ÌÌ»Ñ¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤ÇÆ¨Áö¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥·¥Ê»á¤ÏºòÇ¯£¸·î¡¢¼óÁê¤ò¼Ç¤¤·¡¢¥¤¥ó¥É¤Ë»ö¼Â¾åË´Ì¿¤·¤¿¡£°õÀ¯ÉÜ¤Ï¥Ï¥·¥Ê»á¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤Ë±þ¤¸¤º¡¢¥Ï¥Ç¥£»á¤Ï¥¤¥ó¥ÉÈãÈ½¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ï¥Ç¥£»á¤Î»Ù»ý¼Ô¤é¤Ï¡¢ÃÏ¸µ»æ¤ÎÊóÆ»¤¬¥¤¥ó¥É´ó¤ê¤À¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò²°¤ò½±·â¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
