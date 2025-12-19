¡Ú¹â»Ô¼«Ì±¡ÛµÈÂ¼ÂåÉ½¡Ö¼«Ì±¤ËñÙ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×Î×»þ¹ñ²ñ¤ÎÎ¢¤Ç¼«Ì±¤È¾×ÆÍ¢ªÏ¢Î©Î¥Ã¦¤ò³Ð¸ç¤·¤¿¡¡ºÇ¸å¤Ë¼«Ì±Â¦¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿ÍÊª¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬£±£¸Æü¡¢£Í£Â£Ó¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥ó£Ô£Ö¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£¹â»Ô¼«Ì±¤È¤ÎÏ¢Î©¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¤Ë·Ç¤²¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤ÇË¡°ÆÄó½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¿³µÄ¤¹¤é¤µ¤ì¤º¤ËÊÄËë¤·¤¿½°±¡µÄ°÷¤ÎÄê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ËñÙ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢µÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊÖ¤¹¤â¡¢¡ÖñÙ¤µ¤ì¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Äê¿ôºï¸º¤ÎË¡°Æ¤òºî¤ëºÝ¤Ë¡¢·×²è¤À¤±¤ò¤¿¤Æ¤ë¥×¥í¥°¥é¥àË¡¤Ê¤é»¿À®¤µ¤ì¤ë¤È¥×¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Ï¤½¤ì¤Ï¥À¥á¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Äê¿ôºï¸º¤Ï¿ô¤È»þ´ü¤¬Âç»ö¤Ç¡¢Í¸¢¼Ô¤ò¸íËâ²½¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤«¤Ê¤ê¤³¤³¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤È¥É¥ó¥Ñ¥Á¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¥°¥Ã¤ÈÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÎË¡°ÆÄó½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ëË¡°Æ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬À¨¤¯Æñ¤·¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤èµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¥×¥í¥°¥é¥àË¡¤Ç¤·¤«¥À¥á¤À¤È¤«¤Ê¤ê²¡¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤âÌÀ¤«¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÊ¢¤¯¤¯¤í¤¦¤È¡¢Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤ä±óÆ£¡Ê¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆâËë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÏ¢Î©Î¥Ã¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍèÇ¯ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¿³µÄ¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡Ö·ëÏÀ½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤«¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£·ëÏÀ¤¬½Ð¤Ê¤¤¾ì¹ç¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï¡¢¤â¤¦¥Ü¡¼¥ó¡ª¡×¤È¤Á¤ã¤ÖÂæ¤òÅê¤²Èô¤Ð¤¹³Ê¹¥¤Ç¡¢Ï¢Î©Î¥Ã¦¤¹¤ë¤ÈÀë¹ð¤·¤¿¡£