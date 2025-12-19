¡ÚÎøÉ±¢÷ÂçÀï¡Û 12·î19Æü¤è¤ê»öÁ°ÅÐÏ¿³«»Ï ²Á³Ê¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë

¡¡DMM GAMES¤Ï¡¢ÎøÉ±¶¥±é¡ªÀïÍð¥Ð¥È¥ëRPG¡ÖÎøÉ±¢÷ÂçÀï¡×¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿¤òDMM GAMES/App Store/Google Play¤Ë¤Æ12·î19Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤¿¡£

¡¡ËÜºî¤Ï¡ÖÎøÉ±¥·¥êー¥º¡×¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥²ー¥àºîÉÊ¡£»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡»öÁ°ÅÐÏ¿´ü´ÖÃæ¡¢1ÆüºÇÂç10²ó¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤ÇËèÆü²ó¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë»öÁ°ÅÐÏ¿¥¬¥Á¥ã¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£»öÁ°ÅÐÏ¿¥¬¥Á¥ã¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥Á¥ã¤ÇÅöÁª¤·¤¿¹¥¤­¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥­ー¥×¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¥µー¥Ó¥¹³«»Ï»þ¤ËÆþ¼ê¤Ç¤­¤ë¡£¤µ¤é¤Ë»öÁ°ÅÐÏ¿¥¬¥Á¥ã¤Î¥­ー¥×ÏÈ¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÌò¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿Ìò¤Ë±þ¤¸¤Æ¥²ー¥à³«»Ï»þ¤ËÊó½·¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£

¡¡¤Þ¤¿»öÁ°ÅÐÏ¿¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ä¸ø¼°X¤Î¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£

¡Ú¡ÚÎøÉ±¢÷ÂçÀï¡Û- ¸ø¼°¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óPV -¡Û

(C)2025 EXNOA LLC/NEXTON