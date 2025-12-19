¥ä¥ó¥¡¼Îø¥ê¥¢¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡ÊÎëÌÚåºÎï¡Ë¡ÈÀ°·Áµé¡É¥á¥¤¥¯¤òÅÁ¼ø¡Ö»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÎ®ÀÐÀèÀ¸¡×¤ÎÀ¼
¥á¥¤¥¯¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡¢ÎëÌÚ¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ö¿°ÍýÁÛ¤¹¤®¤ë¡×¤È¥ê¥Ý¥¹¥È¡£¤¹¤ë¤ÈÎëÌÚ¤Ï¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¤É¤ó¤À¤±Ä¹Ãú¾ì¤Ç¤â¿°åºÎï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¼ÉÁ¤¤Ç¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤«¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¤Î¤ªÊ´¤Ç¸ý³Ñ¾å¤²¤Æ¥ê¥Ã¥×¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÇÊäÀµ¡¦ÎØ³Ô¤òÉÁ¤¯»ö¡×¤ÈÄ¹»þ´Ö¤Ç¤âÊø¤ì¤Ê¤¤¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥¯¤òÅÁ¼ø¡£¤Þ¤¿¡Ö¥ê¥Ã¥×¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÏÉÁ¤¤ä¤¹¤¤Ê¬¡¢ÌýÊ¬¤¢¤ë¤«¤é¥è¥ì¤ë¡×¤½¤¦¤Ç¡Ö¤ªÊ´¤Ï¾¯¤·ÇÉ¼ê¤Ë¤Ä¤¯¤±¤É¤Þ¤¸¥è¥ì¤Ë¤¯¤¤ÆóÅáÎ®»È¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¥Þ¥¸À°·Áµé¤À¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÎ®ÀÐÀèÀ¸¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥è¥ì¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¡×¡Ö¾ð¤Î¸ü¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎëÌÚ¤Ï¡¢»¨»ï¡Öegg¡Ê¥¨¥Ã¥°¡Ë¡×¡Ê¥¨¥¤¥Á¥¸¥§¥¤¡Ë¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¡ÖTGC teen¡×¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡Ö¥Þ¥Ä¥³¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¿¡£¸½ºß¤Ï¹â¹»¤Î¥á¥¤¥¯¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¡¢À¸ÅÌ¤Ë¥á¥¤¥¯¤Î´ðÁÃ¤Ê¤É¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤ÏNetflix¤¬Â£¤ë¡¢ÆüËÜ½é¡¦¥ä¥ó¥¡¼¤ÎÃË½÷¤¿¤Á¤¬·ì¤Îµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë·«¤ê¹¤²¤ë½ã°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡£»³±ü¤Ë¤¢¤ë³Ø¹»¡ÖÍåÉð¾åÅù³Ø±à¡×¤Ç¡¢¸µË½ÁöÂ²ÁíÄ¹¡¢¸µ¥ä¥¯¥¶¡¢¾¯Ç¯±¡½Ð¿È¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¤Î¡È¤Ï¤ß½Ð¤·¤â¤Î¡É¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¥ä¥ó¥¡¼ÃË½÷11¿Í¤¬14Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢·ö²Þ¤ËÎø¤ËËÜµ¤¡Ê¥¬¥Á¡Ë¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
