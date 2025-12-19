¡Ö¤³¤ÎÄøÅÙ¤ÎÊäÀµÍ½»»¤Ç¤Ï¤ª¾®¸¯¤¤¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×´Ç¸î¿¦°÷¤é¤ÎÌë¶Ð¼ÂÂÖ½ä¤ê¡¢Ï«ÁÈ¤¬Ä´ºº·ë²ÌÈ¯É½¡¡½è¶ø²þÁ±ÁÊ¤¨¤ë
ÆüËÜ°åÎÅÏ«Æ¯ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡Ê°åÏ«Ï¢¡Ë¤Ï12·î19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¡Ö2025Ç¯ÅÙ Ìë¶Ð¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ÇÆ¯¤¯´Ç¸î¿¦°÷Åù¤ÎÌë¶Ð¾õ¶·¤òÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤ÇÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËèÇ¯¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢6·î¤Î¶ÐÌ³¼ÂÀÓ¤òÄ´ºº¤·¡¢Èæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¤ÏÁ´¹ñ324¤Î»ÜÀß¡¢2305ÉÂÅï¡¢2472¿¦¾ì¤ÇÆ¯¤¯´Ç¸î¿¦°÷Ìó9Ëü¿Í¡¢´Ç¸îÍ×°÷Ìó11Ëü¿Í¤«¤é²óÅú¤¬ÆÀ¤é¤ì¡¢2¸òÂØÉÂÅï¤Î5³ä¼å¤Ç¡Ö16»þ´Ö°Ê¾å¡×¤ÎÄ¹»þ´ÖÌë¶Ð¤¬Â³¤¡¢µÙÂ©¤¬8»þ´ÖÌ¤Ëþ¤Î¥±ー¥¹¤âÌó4³ä¤Ë¾å¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÅÔÆâ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ÇÆ¯¤¯¸½Ìò´Ç¸î»Õ¤ÎA¤µ¤ó¤ÏÄ´ºº·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡Ö°Â¿´°ÂÁ´¤Ê°åÎÅ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â´Ç¸î»Õ¤ÎÁý°÷¤òµá¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
A¤µ¤ó¤Î¶ÐÌ³¤¹¤ëÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢Ìó1000¿Í¤Î´Ç¸î»Õ¤Î¤¦¤Á600¿Í¤¬Ìë¶Ð¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î6³ä¤¬·î5²óÄøÅÙ¤Î¡Ö16»þ´ÖÌë¶Ð¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£A¤µ¤ó¤Ï¡¢´Ç¸î¸½¾ì¤Î²á¹ó¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£
¡ÖÌë¶Ð¤¬½ª¤ï¤ë¤È¿´¿È¤È¤â¤ËÈè¤ì¤Æ¡¢¤°¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£Ìë¶ÐÌÀ¤±¤ÎµÙ¤ß¤â¡¢24»þ´Ö¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¿¤ÀÂÎ¤òµÙ¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÊA¤µ¤ó¡Ë
¹âÎð²½¤ËÈ¼¤¤¡¢ÉÂÅï¤Ë¤ÏÇ§ÃÎ¾É´µ¼Ô¤ä¡¢¾ï»þ¸«¼é¤ê¤¬É¬Í×¤Ê½ÅÆÆ¤Ê´µ¼Ô¤¬Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤«¤é¥Êー¥¹¥³ー¥ë¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤¬ÃÙ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢´µ¼Ô¤«¤é¡ÖÁá¤¯Íè¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£»à¤Ì¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢A¤µ¤ó¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢ÉÂ±¡·Ð±Ä¤Î°²½¤ËÈ¼¤¦Ìë¶ÐÂÎÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ìë¶Ð¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿Í¿ô¤ò¸º¤é¤¹Æ°¤¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥ê¥¹¥¯¤¬ÄÌÃÎ¤µ¤ì¤º¤ËÆ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¤Þ¤¿¡¢²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÀ¸³èÈñ¤ò²Ô¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ²á¹ó¤ÊÌë¶Ð¤òÁª¤Ð¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×´Ç¸î»Õ¤¬¤¤¤ë¼Â¾ð¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£
¡Ö¤¬¤ó¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬ÄÌÃÎ¤µ¤ì¤º¤ËÆ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¼ã¤¤¿Í¤¬¾Íè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¡¢¤ª¶â¤Î¤¿¤á¤ËÂÎ¤ò¹ó»È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Àµµ¬¿¦°÷¤ÎÉÔÂ¤òÊä¤¦¤¿¤á¡¢¡ÖÌë¶ÐÀì½¾¡×¤Î´Ç¸î»Õ¤ËÍê¤ë¥±ー¥¹¤âÁý²Ã¡£º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÉÂÅï¤Ë¤ª¤±¤ëÌë¶ÐÀìÌç´Ç¸î»Õ¤Î³ä¹ç¤Ï18.7¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢2018Ç¯ÅÙ¤ÎÄ´ºº¤«¤éÌó10¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÁý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÌë¶Ð¤Ç¤ÎÉéÃ´¤¬¡¢Î¥¿¦¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ë¡×
²ñ¸«¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤é¤Ï²á¹ó¤ÊÌë¶Ð´Ä¶¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤º¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Ê¤¤º¬ËÜ¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡Ö´Ç¸î»Õ¤Î½è¶ø¤ÎÄã¤µ¡×¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö´Ç¸î»Õ¤Ï¹âµë¤À¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢Â¾»º¶È¤È¤ÎÄÂ¶â³Êº¹¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿2025Ç¯¤ÎÄÂ¶â²þÄê³Û¤ò¸«¤Æ¤â¡¢Á´»º¶ÈÊ¿¶Ñ¤Î²þÄê³Û¤ËÈæ¤Ù¡¢°åÎÅÊ¬Ìî¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤ÎÄÂ¾å¤²³Û¤ÏÈ¾Ê¬°Ê²¼¤À¡×¡Êº´¡¹ÌÚ°Ñ°÷Ä¹¡Ë
ÄÂ¶â¤¬Â¾»º¶È¤è¤êÄã¤±¤ì¤Ð¡¢´Ç¸î»Õ¤¬ÉÂ±¡¤òÎ¥¤ì¡¢Ìë¶Ð¤Î¤Ê¤¤¿¦¾ì¤äÂ¾¶È¼ï¤ØÎ®½Ð¤¹¤ë¤Î¤ÏÉ¬Á³¤À¡£
²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÊÌ¤ÎÁÈ¹ç´Ø·¸¼Ô¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Öº£¡¢´Ç¸î¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¿Í¼ê¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êç½¸¤ò¤·¤Æ¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¶ÈÌ³¤Î²á¹ó¤µ¤«¤é´Ç¸î»Õ¤Î»Å»ö¤ò¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢´Ç¸î³Ø¹»¤ÎÄê°÷³ä¤ì¤äÊÄº¿¤¬Â³¤¡¢¿·Â´¼Ô¤ÎºÎÍÑ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤Î·ë²Ì¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿´Ç¸î»Õ¤ËÉéÃ´¤¬½¸Ãæ¤·¡¢¡Ö16»þ´ÖÌë¶Ð¡×¡Ö·î9²óÄ¶¤ÎÌë¶Ð¡×¤¬¾ïÂÖ²½¤¹¤ë°½Û´Ä¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°ìÈÌÉÂ±¡¤ÎÌó7³ä¤¬ÀÖ»ú¤È¤ÎÄ´ºº¤â¤¢¤ëÃæ¡¢·Ð±ÄÆñ¤òÍýÍ³¤Ë¡Ö°ì»þ¶â¡Ê¥Üー¥Ê¥¹¡Ë¤ò10Ëü±ß°Ê¾å°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤¿¡×°åÎÅµ¡´Ø¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
°åÏ«Ï¢¤Î¾¾ÅÄ²Ã¼÷Èþ½ñµ¼¡Ä¹¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤ë¡£
¡Ö°åÏ«Ï¢¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢»Å»ö¤ò¼¤á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë´Ç¸î»Õ¤¬Ìó8³ä¤Ë¾å¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤ò¼¤á¤¿¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ØÌë¶Ð¤¬¤Ä¤é¤¤¡Ù¤È¤Î²óÅú¤¬23%¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìë¶Ð¤Ç¤ÎÉéÃ´¤¬Î¥¿¦Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÊäÀµÍ½»»¤Ï·î500±ß¤Î¤ª¾®¸¯¤¤°Ê²¼¡×
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°åÏ«Ï¢¤Ï¡Ö¿ÇÎÅÊó½·¤ò10¡ó°Ê¾å°ú¤¾å¤²¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¼çÄ¥¡£
¸øÄê²Á³Ê¤Ç¤¢¤ë¿ÇÎÅÊó½·¤ËÇû¤é¤ì¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤Ï¡¢ÄÂ¾å¤²¤Î¸¶»ñ¤ò¼«ÎÏ¤ÇÇ±½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¹ñ¤Ë¤è¤ëÀ©ÅÙÅª¤Êºâ¸»Á¼ÃÖ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢À¯ÉÜ¤¬ÍèÇ¯ÅÙ¤Ë¸þ¤±¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¿ÇÎÅÊó½·²þÄêÎ¨¤Ï¡Ö2～3¡óÄøÅÙ¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢º´¡¹ÌÚ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö3¡óÄøÅÙ¤Ç¤ÏÁ´¤¯Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤ÎÊäÀµÍ½»»¤Ç¤Ä¤¤¤¿Êä½õ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸·¤·¤¯ÈãÈ½¡£»î»»¤·¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°ìÈÌÉÂÅï¤Ç°ì¿ÍÅö¤¿¤ê·î7000±ßÄøÅÙ¡¢¿ÇÎÅ½ê¤Ê¤é¿¦°÷¿ô¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï·î500±ßÄøÅÙ¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡Ö¤³¤ÎÄøÅÙ¤ÎÍ½»»Á¼ÃÖ¤Ç¤Ï¤ª¾®¸¯¤¤¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
´Ç¸î»Õ¤¬Æ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ëÄÂ¶â¿å½à¤ò¼Â¸½¤·¡¢¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿ÇÎÅÊó½·¤ÎÂçÉý¤Ê°ú¤¾å¤²¤¬ÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤Ç¤¹¡×¡Êº´¡¹ÌÚ°Ñ°÷Ä¹¡Ë