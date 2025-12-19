¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ï±ßÇä¤ê°ì¿§¡¢Æü¶äÁíºÛ²ñ¸«¤Ç¼¡²óÍø¾å¤²ÌÀ¸À¤Ê¤¯¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ï±ßÇä¤ê°ì¿§¡¢Æü¶äÁíºÛ²ñ¸«¤Ç¼¡²óÍø¾å¤²ÌÀ¸À¤Ê¤¯¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ï±ßÇä¤ê°ì¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¶ä·èÄê²ñ¹ç¤Ç¤Ï»öÁ°¤ÎÊóÆ»ÄÌ¤ê£²£µ£â£ðÀ¯ºö¶âÍø¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ£°¡¥£·£µ¡ó¤È£³£°Ç¯Íè¤Î¹â¿å½à¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡£À¼ÌÀ¤Ç¤âÁ°²ó¤ÎÊ¸¾Ï¤¬Æ§½±¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ´ËÏÂÅª¤È¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£¡¡¤·¤«¤·¡¢±ßÁê¾ì¤Ï±ß¹âÊý¸þ¤Ë¤Ï·¹¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ²ñ¸«¤Ç¤Ï»Ô¾ì¤Î´Ø¿´»ö¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃæÎ©¶âÍø¤Î¿ä·×¿å½à¡×¡Ö±ßÁê¾ìÆ°¸þ¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¸À¤òº¹¤·¹µ¤¨¤¿¡£¼¡²óÍø¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼¨º¶¤âÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥í¥ó¥É¥óÀª¤Ï°ìµ¤¤Ë±ßÇä¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤ÏÂ¸µ¤Ç¹âÃÍ¤ò156.94¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥í¥¹±ß¤â±ß°Â¤ÎÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æー¥í±ß¤Ï183.85¶áÊÕ¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï209.93¶áÊÕ¤Ë¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡156.89¡¡EUR/JPY¡¡183.75¡¡GBP/JPY¡¡209.79
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ï±ßÇä¤ê°ì¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¶ä·èÄê²ñ¹ç¤Ç¤Ï»öÁ°¤ÎÊóÆ»ÄÌ¤ê£²£µ£â£ðÀ¯ºö¶âÍø¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ£°¡¥£·£µ¡ó¤È£³£°Ç¯Íè¤Î¹â¿å½à¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡£À¼ÌÀ¤Ç¤âÁ°²ó¤ÎÊ¸¾Ï¤¬Æ§½±¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ´ËÏÂÅª¤È¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£¡¡¤·¤«¤·¡¢±ßÁê¾ì¤Ï±ß¹âÊý¸þ¤Ë¤Ï·¹¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ²ñ¸«¤Ç¤Ï»Ô¾ì¤Î´Ø¿´»ö¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃæÎ©¶âÍø¤Î¿ä·×¿å½à¡×¡Ö±ßÁê¾ìÆ°¸þ¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¸À¤òº¹¤·¹µ¤¨¤¿¡£¼¡²óÍø¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼¨º¶¤âÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥í¥ó¥É¥óÀª¤Ï°ìµ¤¤Ë±ßÇä¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤ÏÂ¸µ¤Ç¹âÃÍ¤ò156.94¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥í¥¹±ß¤â±ß°Â¤ÎÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æー¥í±ß¤Ï183.85¶áÊÕ¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï209.93¶áÊÕ¤Ë¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡156.89¡¡EUR/JPY¡¡183.75¡¡GBP/JPY¡¡209.79