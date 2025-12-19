¥¢¥¸¥¢³ô¡¡¸®ÊÂ¤ß¾å¾º¡¢¾å³¤³ô¤È¹á¹Á³ô¤ÏÂ³¿
¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¡¡¡¡ 25690.53¡Ê+192.40¡¡+0.75%¡Ë
Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¡¡ 3890.45¡Ê+14.08¡¡+0.36%¡Ë
ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 27696.35¡Ê+227.82¡¡+0.83%¡Ë
´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡¡ 4020.55¡Ê+26.04¡¡+0.65%¡Ë
¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡ 8621.35¡Ê+33.15¡¡+0.39%¡Ë
¥¤¥ó¥É£Ó£Å£Î£Ó£Å£Ø£³£°¼ï¡¡ 84924.81¡Ê+443.00¡¡+0.52%¡Ë
¡¡£±£¹Æü¤Î¥¢¥¸¥¢³ô¤Ï¸®ÊÂ¤ß¾å¾º¡££±£±·î¤ÎÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤äÈ¾Æ³ÂÎ¥á¥â¥êー¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¾å¾º¤«¤éÁ°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¤¬¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤òÃæ¿´¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¹¥´¶¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢³ô¤âÇã¤¤Í¥Àª¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤Î·Êµ¤»Ù±çºö¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤Ê¤É¤â»Ù±çºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤ÏÂ³¿¡£ÌÈÀÇÉÊ¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä²ñ¼Ò¤ÎÃæ¹ñÎ¹Í·½¸ÃÄÃæÌÈ¡¢ÄÌ¿®²ñ¼Ò¤ÎÃæ¹ñÅÅ¿®¡Ê¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥Æ¥ì¥³¥à¡Ë¡¢¥ì¥¢¥¢ー¥¹À¸»º¤ÎÃæ¹ñËÌÊýµ©ÅÚ¡Ê½¸ÃÄ¡Ë¹â²Êµ»¡¢Ä´Ì£ÎÁ¥áー¥«ー¤ÎÐÇ»³»Ô³¤Å·Ä´Ì£¿©ÉÊ¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¶ä¹ÔÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñ¹©¾¦¶ä¹Ô¡¢ÀÐÌýÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñÀÐÌýÅ·Á³µ¤¡Ê¥Ú¥È¥í¥Á¥ã¥¤¥Ê¡Ë¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤ÏÂ³¿¡£°åÌôÉÊ¥áー¥«ー¤ÎÌôÌÀÀ¸Êªµ»½Ñ¡Ê¥¦ー¥·ー¡¦¥Ð¥¤¥ª¥í¥¸¥¯¥¹¡Ë¡¢¥«¥¸¥Î¡¦¥ê¥¾ー¥È·Ð±Ä¤Î¶âº»Ãæ¹ñ¡Ê¥µ¥ó¥º¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ê¡Ë¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ê£Å£Ö¡Ë¥áー¥«ー¤ÎÍýÁÛµ¥¼Ö¡¢°åÌôÉÊ¥áー¥«ー¤ÎÀÐÌô½¸ÃÄ¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Î¹±Î´ÃÏ»º¡Ê¥Ï¥ó¥ë¥ó¡¦¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£ー¥º¡Ë¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢±¿±Ä¤ÎµþÅì·ò¹¯¡Ê£Ê£Ä¥Ø¥ë¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¤ÏÂ³¿¡£Åê»ñ±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Î¥Ô¥Ê¥¯¥ë¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥°¥ëー¥×¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤Î¥À¥¦¥Êー£Å£Ä£É¡¢Î¹¹ÔÂåÍýÅ¹¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¡¦¥»¥ó¥¿ー¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¡¢Å·Á³¥¬¥¹Í¢Á÷¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î£Á£Ð£Á¥°¥ëー¥×¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¹ÛÊªÃµºº²ñ¼Ò¤Î¥ì¥¸¥¹¡¦¥ê¥½ー¥·¥º¡¢¥Ô¥¶¥Á¥§ー¥ó¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥¼¥¹¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
