¥æー¥í·÷¡¡£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê³Êº¹¡¡°ìÃÊ¤È½Ì¾®¡¡°Ë¤¬£¶£¸£â£ð¡¡Ê©¤Ï£·£°£â£ð
¥æー¥í·÷¡¡£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê³Êº¹¡¡°ìÃÊ¤È½Ì¾®¡¡°Ë¤¬£¶£¸£â£ð¡¡Ê©¤Ï£·£°£â£ð
¥æー¥í·÷¤Î10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18:11»þÅÀ¡Ë¡Ê%¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡¡¡¡¡2.873
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¡¡¡¡¡3.577¡Ê+70¡Ë
¥¤¥¿¥ê¥¢¡¡¡¡¡¡3.554¡Ê+68¡Ë
¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¡¡¡¡¡3.296¡Ê+42¡Ë
¥ª¥é¥ó¥À¡¡¡¡¡¡2.991¡Ê+12¡Ë
¥®¥ê¥·¥ã¡¡¡¡¡¡3.443¡Ê+57¡Ë
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¡¡¡¡¡3.159¡Ê+29¡Ë
¥Ù¥ë¥®ー¡¡¡¡¡¡3.352¡Ê+48¡Ë
¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡¡3.119¡Ê+25¡Ë
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¡3.046¡Ê+17¡Ë
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¡3.185¡Ê+31¡Ë
¡ÊÃí¡Ë¥«¥Ã¥³Æâ¿ôÃÍ¤Ï¥É¥¤¥Ä¹ñºÄ¤È¤ÎÍø²ó¤ê³Êº¹¡¢Ã±°Ì¡§¥Ùー¥·¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊBP¡Ë
¥æー¥í·÷¤Î10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18:11»þÅÀ¡Ë¡Ê%¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡¡¡¡¡2.873
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¡¡¡¡¡3.577¡Ê+70¡Ë
¥¤¥¿¥ê¥¢¡¡¡¡¡¡3.554¡Ê+68¡Ë
¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¡¡¡¡¡3.296¡Ê+42¡Ë
¥ª¥é¥ó¥À¡¡¡¡¡¡2.991¡Ê+12¡Ë
¥®¥ê¥·¥ã¡¡¡¡¡¡3.443¡Ê+57¡Ë
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¡¡¡¡¡3.159¡Ê+29¡Ë
¥Ù¥ë¥®ー¡¡¡¡¡¡3.352¡Ê+48¡Ë
¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡¡3.119¡Ê+25¡Ë
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¡3.046¡Ê+17¡Ë
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¡3.185¡Ê+31¡Ë
¡ÊÃí¡Ë¥«¥Ã¥³Æâ¿ôÃÍ¤Ï¥É¥¤¥Ä¹ñºÄ¤È¤ÎÍø²ó¤ê³Êº¹¡¢Ã±°Ì¡§¥Ùー¥·¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊBP¡Ë