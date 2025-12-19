¥É¥ë»Ø¿ô¾å¾º¡¢£±£°ÆüÀþ¤ò¾åÈ´¤±¤ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥É¥ë»Ø¿ô¤ÏÏ¢Æü¤Î¾å¾º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¸áÁ°¤Î£¹£¸¡¥£´£²£°¤ò°ÂÃÍ¤òÂ¸µ¤Ç¤Ï£±£¹£¸¡¥£¶£¸£¹¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£°ÆüÀþ£¹£¸¡¥£µ£·£³¤ò¾åÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥É¥ë±ß¤Î¾å¾º¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥ë»Ø¿ô¤Î¾å¾º¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡á98.64(+0.21¡¡+0.22%)
