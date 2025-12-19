¥ìー¥ó¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÃæ¶äÁíºÛ Íø²¼¤²¤Î²ÄÇ½À¤ËÈâ¤ò³«¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤è¤¦
¥ìー¥ó¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÃæ¶äÁíºÛ
Íø²¼¤²¤Î²ÄÇ½À¤ËÈâ¤ò³«¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤è¤¦
ECB¤Ï»Ô¾ì¤¬Íø¾å¤²¤¬¼¡¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È²áÅÙ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤
¼¡¤ÎÀ¯ºöÁ¼ÃÖ¤¬¼«Æ°Åª¤ËÍø¾å¤²¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤
º£¸å¤Î·èÄê¤Ï²ñ¹ç¤´¤È¤ËÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë
¥¤¥ó¥Õ¥ì¥ê¥¹¥¯¤Ï¸½ºß¤ä¤ä²¼Êý¤Ø·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë
¤·¤«¤·¸½ÃÊ³¬¤ÇÀèÀ©Åª¤Ê¡ÖÊÝ¸±Åª¡×Íø²¼¤²¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¥æー¥í·÷¤ÎÀ®Ä¹¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ì¸«ÄÌ¤·¤Ï°ÍÁ³¶Ë¤á¤ÆÉÔÆ©ÌÀ
ËÇ°×ÀïÁè¤ÎËÖÈ¯¤ÈÃÏÀ¯³ØÅª¶ÛÄ¥¤¬Í×°ø¤À
ÃÏÀ¯³Ø¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¦À®Ä¹¡¦»Ô¾ìÊÑÆ°¤òÄ¾ÀÜ¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë»þÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿
Íø²¼¤²¤Î²ÄÇ½À¤ËÈâ¤ò³«¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤è¤¦
ECB¤Ï»Ô¾ì¤¬Íø¾å¤²¤¬¼¡¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È²áÅÙ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤
¼¡¤ÎÀ¯ºöÁ¼ÃÖ¤¬¼«Æ°Åª¤ËÍø¾å¤²¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤
º£¸å¤Î·èÄê¤Ï²ñ¹ç¤´¤È¤ËÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë
¥¤¥ó¥Õ¥ì¥ê¥¹¥¯¤Ï¸½ºß¤ä¤ä²¼Êý¤Ø·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë
¤·¤«¤·¸½ÃÊ³¬¤ÇÀèÀ©Åª¤Ê¡ÖÊÝ¸±Åª¡×Íø²¼¤²¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¥æー¥í·÷¤ÎÀ®Ä¹¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ì¸«ÄÌ¤·¤Ï°ÍÁ³¶Ë¤á¤ÆÉÔÆ©ÌÀ
ËÇ°×ÀïÁè¤ÎËÖÈ¯¤ÈÃÏÀ¯³ØÅª¶ÛÄ¥¤¬Í×°ø¤À
ÃÏÀ¯³Ø¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¦À®Ä¹¡¦»Ô¾ìÊÑÆ°¤òÄ¾ÀÜ¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë»þÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿